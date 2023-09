Standard : Djenepo, le gros coup du mercato Rouche !

Djenepo : un retour bouclé en un week-end !

Mais le gros coup de ce mercato estival liégeois est assurément le retour au bercail, cinq ans après l’avoir quitté pour plus de 15 M € direction Southampton, de Moussa Djenepo. Nous vous le révélions samedi peu avant le début du match face au RWDM : le Standard tentait le coup, inespéré il y a encore quelques mois, de rapatrier son international malien qui a lancé sa carrière en bords de Meuse. Compte tenu du nombre élevé de joueurs en prêts du côté de Southampton, le départ de Djenepo ne pouvait qu’être définitif. Il y a quelque temps déjà, via Fergal Harkin, le Standard s’était renseigné sur la situation du virevoltant ailier de 25 ans.

Mais ce n’est qu’en fin de semaine dernière que la direction a été avertie de la faisabilité du dossier suite à la demande du joueur de quitter Southampton où lui et sa femme ainsi que leur fils ne se sentaient plus bien d’autant que le joueur était en conflit avec son entraîneur, Russell Martin. Après une discussion informelle, Djenepo a signifié qu’il était ouvert à un retour au Standard. À partir de là, les choses ont été assez rapides. Très vite, le joueur et le club ont trouvé un accord verbal. Restait aux clubs à trouver un accord. Dès samedi, une offre a été envoyée par les décideurs principautaires. Le prêt de Sacha Bansé à Valenciennes, entériné un jour plus tôt, a facilité le deal puisque le club français a le même propriétaire que le club anglais. Face à la volonté farouche de son joueur de partir, le prix de vente du Malien a chuté et le Standard pouvait ainsi le récupérer à hauteur d’une offre avoisinant les 3,5 M € (les 15% négociés en 2019 par l'ancienne direction sur le prochain transfert ont également fait baisser le prix de vente).

Moussa Djenepo a mis de l'eau dans son vin pour revenir se relancer au Standard. ©BELGA

Dimanche, cette offre a été acceptée par les Saints et ces derniers ont autorisé l’attaquant, qui était à Paris pour voir sa femme et son fils avant leur départ pour Bamako, à voyager vers la Belgique pour y finaliser son retour en terres liégeoises. C’est sur le coup de 14 h que Djenepo est arrivé, en train, en Cité Ardente accompagné de membres de sa famille. Il a directement pris la route du centre de formation où les dirigeants, ainsi que le médecin du club, l’attendaient pour un check up médical et, ensuite, ponctuer les derniers détails du contrat portant sur trois saisons. Après avoir effectué sa visite de contrôle (il avait déjà réalisé les tests physiques en début de saison avec Southampton) et paraphé son contrat, Djenepo a repris la direction de Paris ce lundi soir pour prendre son vol direction Bamako où l’équipe nationale (qui jouera contre le Soudan du Sud vendredi) l’attendait.

Un effort financier

Pour relancer sa carrière, Moussa Djenepo, qui n’a joué que 23 matchs (11 titularisations) la saison dernière, ne jurait que par Sclessin où il a justement effectué ses premiers pas professionnels lors de la saison 2017-2018 sous la direction de Ricardo Sa Pinto.

Ricardo Sa Pinto avait lancé la carrière professionnelle de Moussa Djenepo au Standard. ©BELGA

Pour ce faire, le Malien, qui gagne 1,9 M € brut par an en Angleterre, était prêt à faire un effort financier pour revenir au bercail. Un effort qu’a également consenti le Standard, mais dans l’autre sens. Après cinq années passées en Premier League (91 matchs, cinq buts et autant d’assists), Djenepo revient là où tout a commencé pour lui avec la ferme intention de se montrer sous son meilleur jour avec le club pour lequel il a joué 61 rencontres, inscrit 12 buts et délivré sept assists. Avec Djenepo, Carl Hoefkens dispose enfin d’un profil différent de ceux qui constituent son noyau à savoir celui d’un joueur percutant, rapide et technique qui doit aider les Rouches à sortir de l’ornière.