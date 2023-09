"Tout le monde à Sclessin et en Belgique connait les qualités de Moussa Djenepo. Sa vitesse, ses dribbles déroutants et sa capacité à marquer et à faire marquer vont être des atouts supplémentaires pour notre secteur offensif. Nous sommes très heureux de son retour parmi nous. Moussa revient dans son club de cœur qui a lancé sa carrière et il est impatient d’aider l’équipe et d’apporter son expérience acquise en Premier League ces dernières saisons !", a expliqué Fergal Harkin.