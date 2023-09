Standard : Hayden, Djenepo et Sowah avant Alzate ?

Le départ de Donnum a accéléré les choses

Ensuite, suite aux gros manquements en attaque, c’est Wilfried Kanga qui est venu renforcer l’axe offensif des Rouches. Mais pour le reste, face au manque de moyens attribués par 777 Partners, Fergal Harkin rongeait son frein et Carl Hoefkens commençait à s’impatienter. Mais le départ surprise d’Aron Donnum, qui a rapporté plus de 4,5 M € aux Rouches, a débloqué les choses jeudi dernier et tout s’est accéléré. S’il n’a pas été de nature à ravir Hoefkens, le transfert du capitaine norvégien a été du pain béni pour la direction liégeoise et Fergal Harkin qui a actionné plusieurs leviers. Le premier a été celui du prêt, sans option, d’Isaac Hayden. Même si on est en droit de se demander dans quel état physique l’Anglais de 28 ans se trouve, il est certain qu’il s’agit d’un beau coup compte tenu du passif du médian défensif aux 171 matchs disputés sous le maillot de Newcastle.

Isaac Hayden a signé au Standard sous la forme d'un prêt. ©STANDARD

Moins d’un jour après le départ de son capitaine, le Standard entamait les démarches pour trouver un remplaçant qui répondait au nom de Moussa Djenepo. En seulement un week-end, le deal était ficelé et l’international malien effectuait, officiellement, son retour au bercail pour trois ans ce mardi après avoir réalisé sa visite médicale et paraphé son contrat lundi dans l’après-midi.

Moussa Djenepo a bien signé pour trois ans en bords de Meuse. ©Moussa Djenepo.Standard

Sowah en prêt avec option pour 3M € avant une ultime offensive pour Alzate ?

Dans la foulée des officialisations du transfert d’Hayden et du retour de Djenepo, les dirigeants liégeois reprenaient ce mardi, sur le coup de midi, les négociations avec le Club de Bruges pour le prêt de Kamal Sowah. Il y a un peu plus de trois semaines, les deux clubs s’étaient déjà mis à table pour le passage du Ghanéen de 23 ans, sur qui Ronny Deila ne compte pas, à Sclessin. Mais à l’époque, les discussions étaient ralenties à cause de la prise en charge du précompte, dans le cadre d’un prêt entre joueurs de clubs belges. Mais ce mardi, les positions des deux clubs se sont rapprochées grâce à une certaine souplesse du Club Bruges mais aussi un effort financier du Standard pour aboutir sur un accord pour un prêt avec option d’achat à 3M €. Sowah est arrivé dans l’après-midi pour sa visite médicale et ainsi valider le deal.

Carl Hoefkens retrouvera Kamal Sowah qu'il avait connu du côté de Bruges.

La journée de mercredi pourrait être… plus calme que celle de mardi. Le club liégeois estime, avec Djenepo, Hayden et Sowah, avoir fait correctement ses devoirs mais il restera à l’affût d’une opportunité de fin de marché pour amener un joueur capable de construire le jeu et si possible, qui connaît le championnat comme Sowah ou Djenepo. Un profil auquel correspond parfaitement Steven Alzate ! Il y a un peu moins d’une semaine, le retour du Colombien était inimaginable puisque la Fiorentina, des clubs turcs ou encore Séville et Wolverhampton étaient sur les rangs. Mais le médian n’a rien vu venir et les marchés italiens, anglais et espagnols sont désormais fermés. Reste la Turquie ou… la Belgique.

Steven Alzate n'a toujours pas trouvé de nouveau club, tout bénéfice pour le Standard? ©VKA

Selon nos informations, compte tenu du fait que son ancien joueur est resté à quai à Brighton et doit quitter le club, le Standard a repris l’espoir de rapatrier Alzate en Principauté même si le fait que Colombien a encore deux ans de contrat et gagnant près de 200 000 € par mois rend la transaction difficile. Il nous revient tout de même que les dirigeants liégeois penchent sur la faisabilité du dossier !

Enfin, au rayon des départs, le club sera attentif à la situation de Kostas Laifis qui pourrait encore signer en Arabie saoudite où le marché se clôture le 20 septembre. S’il ne part pas, le Chypriote devrait être réintégré au noyau. À cette heure, aucune solution n’a été trouvée pour Joachim Van Damme qui n’a évidemment plus aucun avenir au Standard.