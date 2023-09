Officiel : Sowah passe de Bruges au Standard

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Kamal Sowah s'est engagé avec les Rouches. Comme expliqué dans nos colonnes, il est prêté avec une option d'achat estimée à 3.5 millions d'euros. "Kamal va renforcer notre secteur offensif et augmenter la concurrence au sein du groupe", a expliqué Fergal Harkin dans un communiqué. "Son expérience du championnat belge, ses qualités techniques et physiques, sa vitesse et sa percussion vont être des atouts supplémentaires pour notre équipe."