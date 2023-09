Standard : Kostas Laifis a joué et va rejouer

Kostas Laifis a disputé 180 minutes en cinq jours, lors des matchs de qualifications de Chypre, pour l’Euro, contre l’Écosse (0-3) puis en Espagne (6-0). Le défenseur chypriote n’avait plus disputé un match officiel depuis le 13 mai. Il était alors question d’un départ cet été, sur fond de désaccord contractuel. Quatre mois plus tard, Laifis est toujours au Standard et Carl Hoefkens va le réintégrer dans le noyau A, comme il l’avait laissé sous-entendre ces dernières semaines, quand il était interrogé. À la mi-août, déjà, il disait : “Si à la fin du mercato il n’est pas parti, et qu’il manifeste l’envie d’être impliqué dans le projet, on va considérer son retour.”