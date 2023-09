Standard: nouvelle gestion du noyau pour Carl Hoefkens

Avec deux compétitions à gérer, le championnat et la Coupe de Belgique, l’entraîneur liégeois devra être psychologue pour faire passer la pilule auprès de certains éléments qui n’auront plus beaucoup voix au chapitre et devront attendre le prochain mercato pour se trouver une porte de sortie. Ce sera un équilibre à bien gérer avec des arbitrages à effectuer et aussi une règle à respecter : la présence de six joueurs belges ou assimilés, sur la feuille de match.

Avec Arnaud Bodart, Laurent Henkinet, Zinho Vanheusden, Gilles Dewaele, William Balikwisha et Cihan Canak, le compte est bon cette saison, et il reste encore Nathan Ngoy et Lucas Noubi pour aider. Mais ce sont beaucoup d’éléments défensifs qui remplissent le contingent belge, quand le milieu et l’attaque ne comptent que trois Belges (Balikwisha, Canak et Emond). À l’heure de ses choix, Hoefkens devra veiller à avoir un banc capable de lui apporter des vraies solutions pour faire basculer une rencontre.

Temps de jeu, Coupe d’Afrique et Coupe d’Asie

Il restera aussi à gérer les temps de jeu, donc. Stipe Perica n’a pas encore disputé une minute, Renaud Emond à peine des arrêts de jeu alors que Romaine Mundle n’a passé que 109 minutes sur la pelouse, à travers quatre montées au jeu. Cihan Canak a été titularisé contre le RWDM parce qu’il fallait compenser le départ d’Aron Donnum, mais, depuis, Djenepo et Sowah sont arrivés. Les arrivées d’Alzate et Hayden pourraient aussi avoir un impact sur le temps de jeu d’autres nouveaux tels qu’Isaac Price, Hayao Kawabe ou Aiden O’Neill. Pour ces deux derniers, le moment pourrait être important à quelques mois de la Coupe d’Asie qui aura lieu en janvier prochain au Qatar.

C’est l’autre donnée qui nécessite de se pencher sur l’hiver à venir. En janvier 2024, la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe d’Asie seront deux rendez-vous majeurs de sélections qui pourraient concerner cinq joueurs du Standard voire sept au maximum. Le Mali de Moussa Djenepo et le Congo de William Balikwsiha voire Merveille Bokadi (plus repris depuis mars), sont qualifiés pour la Can (13 janvier – 11 février). Wilfried Kanga (Côte d’Ivoire) et Kamal Sowah (Ghana) ont peu de chance d’être en sélection à ce moment malgré la qualification de leurs pays.

La Coupe d’Asie qui pourrait donc concerner O’Neill (Australie) et Kawabe (Japon) se déroule, elle, en même temps que la Can (12 janvier – 10 février), soit l’équivalent de cinq journées maximum en fonction des parcours des sélections concernées ainsi qu'éventuellement un quart et une demi-finale aller de Coupe de Belgique. C’est encore loin et Carl Hoefkens est plutôt concentré sur la manière de mettre, enfin, son équipe sur le chemin de la victoire.