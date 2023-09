Carl Hoefkens avant Eupen – Standard : “Ce sera juste pour qualifier Hayden et Djenepo pour le match à Eupen”

À lire aussi

Avant la trêve internationale, Carl Hoefkens avait expliqué qu’il n’était pas envisageable de parler du top 6 comme ambition. Quinze jours plus tard, et avec les arrivées des quatre nouveaux joueurs, le discours a évolué : “On a perdu quelques matchs, et on démarre une course d’obstacles, mais on peut viser le top 6. On va prendre match par match, et voir où cela nous mène, mais on peut vraiment commencer notre saison.”

Hoefkens n’est toutefois pas certain de pouvoir compter sur ses quatre renforts pour le match à Eupen. Les qualifications de Moussa Djenepo et Isaac Hayden se faisaient encore attendre, vendredi en début d’après-midi. “La commission qui délivre les autorisations ne travaille pas le samedi, on devrait donc savoir ce vendredi, pour 17h au plus tard, s’ils sont qualifiés ou non. Ce sera juste pour obtenir leur qualification.” S’ils ne jouent pas, Hoefkens devra prévoir un autre plan. “Heureusement, le match a lieu dimanche, donc on aura l’entraînement de samedi pour se préparer.”