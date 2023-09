Carl Hoefkens avant Eupen – Standard : “On peut à nouveau avoir de l’ambition”

Au moment de la conférence de presse, vendredi en début d’après-midi, l’entraîneur liégeois n’était pas encore certain de compter sur tous ses renforts. Si Steven Alzate et Kamal Sowah avaient reçu le feu vert de la fédération, le club était encore dans l’attente des nouvelles de l’Office des étrangers, pour les dossiers de Moussa Djenepo et d’Isaac Hayden, concernant leur permis de travail. Après un dernier contact en fin d’après-midi, les documents étaient mis à jour et les joueurs qualifiés.

Laifis ou… Canak comme arrière gauche potentiel

Pour Carl Hoefkens, c’est quasiment une nouvelle saison qui commence. “On part avec un certain retard (3 sur 18), mais on ne doit pas s’interdire de penser à nouveau au top 6. On va prendre match par match, mais on peut avoir de l’ambition.” La pression du résultat va grimper d’un cran, pour les joueurs, mais aussi pour l’entraîneur. “Je l’accepte sans problème. À partir de maintenant, si on ne gagne pas, on pourra être dur avec nous.” Comprenez : les Rouches n’ont plus droit à l’erreur.

Cela commencera à Eupen, où Kostas Laifis devrait être intégré au groupe des dix-huit. Le système de jeu sera probablement le 3-5-2, mais Hoefkens ne s’interdit pas de passer à quatre défenseurs, plus tard dans la saison. Mais qui jouera arrière gauche, dans ce cas ? “Kostas (Laifis) peut le faire”, a répondu l’entraîneur, qui a surpris dans la foulée en glissant que “Cihan Canak peut aussi jouer à ce poste”.