Le médian défensif et l'ailier devaient recevoir leur permis de travail, délivré par l'Office des étrangers, ce vendredi, avant 17h, pour pouvoir ensuite faire suivre le dossier au département des affiliations. Tout a été réglé dans les temps, et les quatre renforts rouches (Alzate et Sowah, en plus de Djenepo et Hayden) seront donc opérationnels au Kehrweg.

