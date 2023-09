Djenepo, Alzate, Hayden et Sowah titulaires ? Les compos probables d’Eupen – Standard (DIRECT, 13H30)

Les quatre dernières recrues du Standard sont qualifiées, ce qui n’était pas une évidence vendredi après-midi quand Carl Hoefkens avait donné sa conférence de presse. Tout a été réglé dans les temps, finalement, et l’entraîneur liégeois pourrait être tenté de lancer les quatre nouveaux dès ce dimanche. Qui feraient les frais des changements ?

guillement Si on ne gagne pas, on pourra être dur avec nous.

Cihan Canak (remplacé par Djenepo), Aiden O’Neill (Hayden), Hayao Kawabe (Alzate) et Denis Dragus, parti (Sowah). Sur le côté droit, Marlon Fossey pourrait également débuter, ce qui modifierait l’équipe de départ, par rapport au match contre le RWDM, de moitié. Carl Hoefkens est conscient que ses choix vont devenir compliqués à poser, mais il assume cette nouvelle pression.

”Si on ne gagne pas, on pourra être dur avec nous”, a-t-il admis, rappelant que tout n’a pas été si négatif lors des six premières journées. “On a une certaine stabilité défensive, on a fait preuve d’engagement et on a eu des moments dans le pressing intéressant. Notre souci était en possession et dans la concrétisation.” Les renforts sont là pour solutionner ces problèmes.