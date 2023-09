Kawabe dans les bons coups, débuts rêvés pour Sowah : voici les notes des Rouches à Eupen (1-3)

Vanheusden 7 Le capitaine a livré la prestation défensive parfaite. Toujours bien placé, Vanheusden a passé un après-midi tranquille au Kehrweg.

Bokadi 7 Une mauvaise passe en début de rencontre avant d’enchaîner les bonnes interventions notamment à la 52e avec ce retour salvateur devant Charles-Cook dont la frappe semblait filer dans la bonne direction.

Laifis 6,5 De retour après de nombreuses semaines d’absence dues à sa grève d’avant saison, le Chypriote, qui avait deux matchs internationaux dans les jambes, a répondu présent. Solide dans les duels, il a été très précieux dans ses changements d’aile.

Fossey 6,5 Très offensif en première période, l’Américain a trouvé plusieurs combinaisons intéressantes avec Kawabe. C’est avec ce dernier qu’il combine sur la phase du premier but. Un peu plus cantonné à un rôle défensif après le repos.

Alzate 6,5 Le métronome de la saison dernière a repris son rôle avec brio. Une belle frappe avant le repos ainsi qu’un slalom dans le rectangle après la pause. Prestation ternie par son exclusion forcée.

Hayden 7 L’Anglais n’a eu de cesse de demander le ballon, revenant parfois très bas sur l’échiquier. Hayden propose des solutions et soulage l’entrejeu des Rouches qui manquait cruellement d’un relayeur.

Djenepo 7 Rien que son numéro solo, peu après la demi-heure de jeu, lorsqu’il passe trois Eupenois en revue avant de frapper juste au-dessus, valait le déplacement. Le Malien avait faim, parfois trop tant il avait envie d’aller chercher ce petit but qu’il aurait mérité. Belle prestation pour son retour dans notre Pro League.

Sowah 7 Il a beaucoup couru durant la première période, pas toujours dans le bon tempo mais il s’est montré généreux. En manque de confiance, Sowah a grandi dans le match en offrant une balle de but à Kanga dans un premier temps quelques instants avant de faire 0-3, un but qui lui fera le plus grand bien.

Kanga 6,5 Il n’a pas énormément pesé balle au pied mais il a fait ce qu’on attendait de lui : marquer en résistant à la charge de son défenseur.

L’homme du match Kawabe 7,5

Le Japonais grandit de match en match. Une passe décisive et un but plein d’opportunisme qui lui feront le plus grand bien.

Hoefkens 7 Des choix gagnants dans le 11 de base avec la présence de Kawabe mais aussi dans ses remplacements avec Canak et O’Neill, impliqués dans le 0-3. Il n’a pas hésité à sortir Balikwisha suite à sa mauvaise rentrée.