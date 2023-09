L’avis de l’expert : Le message très clair d’Hoefkens à son groupe

Dix minutes, voilà ce à quoi William Balikwisha a eu droit ce dimanche à Eupen. Monté à la 79e, l’international congolais perd le cuir 60 secondes plus tard offrant le 1-3 aux Germanophones. Neuf minutes plus tard, Hoefkens n’hésite pas : Balikwisha est remplacé par Dewaele. Plus que la perte de balle coupable, c’est sans aucun doute l’attitude, peu concernée, du joueur qui a poussé Carl Hoefkens à prendre cette décision. Relégué sur le banc au profit de Hayao Kawabe, l’homme du match à Eupen, Balikwisha n’a, selon son coach, pas eu la bonne attitude. De là à voir un début de relation compliquée entre les deux hommes ? Non, on n’en est pas encore là mais par ce geste, Hoefkens lance un message à ses hommes : qui que vous soyez, si vous n’affichez pas la bonne mentalité, si vous ne servez pas les intérêts de l’équipe, vous sortez. Carl Hoefkens l’a dit après le match, sa porte est toujours ouverte et si Balikwisha a besoin d’explications, il les aura.