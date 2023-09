Carl Hoefkens a retrouvé un peu de sérénité : “J’étais irritable mais les choses ont changé”

Il ne faut évidemment pas non plus tomber dans l’excès et croire que tout va bien après un six sur 21. “On a fait 75 bonnes minutes à Eupen avant de se relâcher”, rappelle le T1. J’ai vu des choses qui ne devaient pas arriver.” Notamment la montée au jeu de William Baliksiwha, sanctionné par un remplacement immédiat. Mais entre les deux hommes, les choses ont été mises à plat. Et Hoefkens l’a précisé : l’incident fait partie du passé. “William sera titulaire ce vendredi face à Westerlo”, a-t-il déjà indiqué. En remplacement, poste pour poste, de Steven Alzate, suspendu.

Plus de choix mais moins de stress

Pour le reste, le onze de base liégeois ne devrait pas changer. Même si la concurrence s’est accrue. “Je vois des joueurs qui donnent tout à l’entraînement. Des garçons comme Canak et Ohio me montrent tous les jours à quel point ils veulent commencer les matchs.” Avec un tel niveau d’engagement en semaine, ils auraient probablement gagné leurs galons de titulaire au début du mois d’août. Mais entretemps, le noyau a considérablement gagné en concurrence.

”Au retour de la trêve internationale, j’ai presque retrouvé une nouvelle équipe vu les arrivées (Alzate, Hayden, Djenepo, Sowah). On a aussi récupéré Kostas (Laifis). L’équipe d’aujourd’hui est plus forte et cela implique des choix plus difficiles pour un coach. Mais cela ne me dérange pas. Je préfère ça. Lors des dernières semaines du mercato, j’étais souvent irrité, stressé et nerveux avec les autres, je le reconnais. Mais les choses ont changé. Notre équipe ne pouvait pas ambitionner les PO1 il y a peu, c’était clair et net. Désormais, même si cela va être dur, on a une vraie chance.”

Jamais tranquille

Un élan d’optimisme qui va de pair avec l’apprentissage de ce qu’est le Standard. “J’ai déjà vécu beaucoup d’émotions en quelques semaines et j’aime le fait qu’aucune journée n’est tranquille, ici. Cela n’a pas été facile, ni pour moi, ni pour les autres mais aujourd’hui, je suis content de ne pas avoir été seulement jugé sur cette période compliquée. Désormais, je suis vraiment content et prêt à aller de l’avant.”

Avec le premier objectif à venir de remporter un premier match à Sclessin, face à Westerlo. “Les supporters nous ont soutenus dans ce début de championnat difficile et on a vraiment envie de leur donner quelque chose pour les remercier, termine Hoefkens. Mais attention car Westerlo est tout sauf une mauvaise équipe. Ce match est dangereux.” Et il a encore une fois des airs de médicament.