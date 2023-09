Carl Hoefkens ne sanctionnera pas Balikwisha: “Il sera titulaire vendredi contre Westerlo”

Cela n’empêche évidemment pas le coach des Rouches de pointer ce qui ne va pas (”on a fait 75 bonnes minutes à Eupen avant de se relâcher”), comme on a pu le voir avec William Balikwisha, entré en jeu puis… remplacé une dizaine de minutes plus tard suite à une perte de balle coupable sur le 3-1 et une attitude que le coach n’a pas appréciée.

"C'est un signal pour le groupe : je veux une implication totale"

”Mais c’est déjà du passé, indique Hoefkens. Je peux déjà le dire : William sera titulaire vendredi contre Westerlo (NDRL : il remplacera Alzate, suspendu). C’était déjà clair pour moi à la fin du match contre Eupen. Je n’étais pas content du tout de lui car je demande une implication totale de mes joueurs, qu’ils jouent 30 secondes ou 90 minutes. En sortant William, j’ai envoyé un signal à tout le groupe. Mais je peux aussi comprendre le joueur en essayant de se mettre à sa place. Il revenait d’équipe nationale, où il n’avait pas joué, et il n’a pas commencé le match avec nous. Mais cela fait partie de son apprentissage, en tant que joueur, et du mien, en tant que coach.”

On le sent : les choses sont aplanies et cet évènement ne devrait pas laisser de séquelles à court terme. Une victoire face à Westerlo serait évidemment idéale pour tourner définitivement cette page. Il s’agirait des trois premiers points que le Standard remporterait à Sclessin.