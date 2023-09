Djenepo est heureux d’être de retour au Standard : “Un pas en arrière ? Si je peux me sacrifier pour ce club, je le fais”

”Je suis très heureux d’être ici. Quand on retrouve sa famille, on est toujours content”, sourit-il. “Pour moi, ce n’est pas un pas un arrière. Le choix a été très facile et je n’ai pas réfléchi beaucoup. Ce club m’a tout donné et si je peux me sacrifier pour lui, je le fais. Les messages que j’ai reçus de mes équipiers comme Zinho (Vanheusden), Arnaud (Bodart) et même de certains anciens m’ont convaincu de revenir. Mais ce n’est pas parce que je reviens de Premier League que je dois avoir un traitement de faveur : je suis sur un pied d’égalité que chacun de mes équipiers.”

"J'ai envie de rassembler tout le monde mais sans avoir un traitement de faveur"

Au même des discussions entre clubs, voir le Standard dans le bas du tableau n’a pas effrayé Djenepo. Preuve que son amour du blason rouche est immense. “Je savais, évidemment, que le début de saison avait été compliqué mais je suis quelqu’un qui a envie de rassembler tout le monde, d’amener une mentalité. Avec la grinta, la motivation et l’énergie, on peut devenir une force indomptable et réaliser de beaux exploits”, termine celui qui a déjà été précieux à Eupen dimanche dernier lors de la première victoire des Rouches cette saison.