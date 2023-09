Standard : malgré un transfert espéré qui n’est jamais arrivé, Arnaud Bodart est plus déterminé que jamais

Mais ces derniers mois, le gardien avait envie de s’envoler vers une nouvelle aventure. Histoire de franchir un cap dans sa carrière. C’est pourquoi, lorsqu’il prolonge en 2021, Bodart conclut un accord avec l’ancienne direction qui consiste à ce que le club collabore à un départ à l’été 2023. Accord également respecté par Fergal Harkin à son arrivée au Standard il y a un peu plus d’un an.

Hoefkens ne voulait pas le voir partir

Mis au courant de la situation, Carl Hoefkens a tout fait pour convaincre le Liégeois de rester à bord. Avant le départ pour le stage estival, le nouveau coach a eu une discussion avec son portier à qui il a dit qu’il comptait plus que jamais sur lui. À l’écoute, Bodart, lui, a été clair : il a envie d’un nouveau défi et de franchir une nouvelle étape. Mais s’il est amené à rester, le T1 pourra compter sur lui. Ce à quoi le T1 répond que le club a besoin de lui dans la construction de son projet. Ce que le début de championnat raté (3/18) ne confirme pas.

Dès le début de la préparation, Carl Hoefkens a été clair avec Arnaud Bodart: il voulait qu'il reste. ©VKA

Il aurait pu succéder à Dupé à Toulouse

La saison dernière, plusieurs clubs commencent à s’intéresser à l’évolution du Standardman qui se rapproche d’une sélection en équipe nationale, à commencer par le Borussia Mönchengladbach. Mais malgré des discussions informelles, la formation allemande ne bougera pas officiellement. Durant la deuxième partie de la saison, une piste se dégage. Cette dernière mène à une vieille connaissance de Bodart et de Sclessin : Philippe Montanier. Alors en poste à Toulouse, où il remporte la Coupe de France, l’ancien coach du Standard est très intéressé par la venue du Liégeois dans la ville rose pour succéder à Maxime Dupé qui ne sera pas prolongé. Mais le départ précipité de Montanier, qui sera remercié par sa direction, éteint automatiquement cette piste.

Philippe Montanier avait fait d'Arnaud Bodart l'un de ses capitaines en 2020.

Plus tard dans le mercato, alors que la porte était toujours ouverte moyennant 2,5 à 3,5 M €, des touches ont eu lieu en Allemagne, Angleterre ou encore en Écosse mais rien n’a débouché sur un mouvement clair. Les clubs intéressés ont, soit opté pour des éléments évoluant dans leur championnat domestique tandis que d’autres, qui faisaient face à une blessure de plusieurs semaines de leur portier titulaire, ont décidé de ne pas recruter un nouveau gardien, préférant attendre le rétablissement de son numéro 1. Aussi, l’apport de cash suite au départ d’Aron Donnum à Toulouse n’oblige plus le Standard à vendre Arnaud Bodart. Ce dernier doit donc se résoudre à rester.

Une déception atténuée par une nouvelle sélection

Quelques jours avant la fermeture du mercato belge, Arnaud Bodart comprend la situation. La déception prime dans un premier temps pour celui qui ne s’est jamais caché quand les choses allaient mal. Mais la seconde sélection internationale du Liégeois a été de nature à le réconforter. Rapidement, en grand professionnel qu’il est, il a tourné le bouton et a repris son bâton de pèlerin pour aider son club de cœur à se relever. Dimanche dernier à Eupen, Arnaud Bodart a montré à quel point il était concerné en ne cachant pas sa colère et son agacement suite au but encaissé en fin de match à Eupen qui l’a privé de sa première clean-sheet.

Arnaud Bodart était frustré dimanche dernier de ne pas avoir pu tenir le zéro. ©DHA

Duel à distance avec Vandevoordt

Son implication dans le projet Standard va de pair avec son ascension en sélection, lui qui a découvert le groupe en juin dernier, ce qui l’avait obligé à reporter ses vacances qu’il planifiait pour sa plus grande joie. Vu la situation de Courtois entre affaire du brassard et grave blessure, la hiérarchie derrière le duo Koen Casteels-Matz Sels reste à établir. Et la concurrence fait rage, plus avec Marteen Vandevoordt toujours concerné par les Espoirs qu’avec Thomas Kaminski. Ne pas avoir rejoint un championnat plus huppé n’a pas encore représenté un handicap pour Bodart qui a brillé sous les yeux de Tedesco lors de la réception de l’Union. Du moins, pour l’instant.