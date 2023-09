Le faux départ de Laifis (Standard) fait partie du passé: "J’étais vraiment fâché, mais il s’est battu pour revenir"

Parce qu’il a fait la paix avec Hoefkens

Revenu au Standard une petite semaine à peine avant la reprise du championnat, Kostas Laifis a eu un accueil glacial de la part de son nouveau coach, Carl Hoefkens. “Ce n’est pas personnel mais en faisant cela, il m’a envoyé un message assez clair”, a directement expliqué le T1 rouche.

Par la suite, il n’a pas tout simplement plus tenu compte de la présence du Chypriote, prié de s’entraîner en marge du groupe durant le mercato. Mais au fil des semaines et du comportement positif de Laifis avec les U23 et du manque de pistes de transfert, le dialogue a été rétabli.

”Au début, j’étais vraiment très fâché sur lui, et je le lui ai dit. Mais avec le recul, je me suis dit que je devais travailler avec tous les joueurs présents et on a discuté. C’est un grand garçon et l’entretien fut positif.” Cela a débouché sur un match amical avec les U23, puis un retour à l’entraînement collectif et, enfin, une titularisation face à Eupen. “Il s’est battu pour cela.”

Parce que son expérience est précieuse

Car Hoefkens ne s’en cache pas : le retour de Laifis dans le noyau répond aussi à un besoin de qualité. Si Nathan Ngoy a fait mieux que dépanner dans la défense à trois liégeoise, aux côtés de Bokadi et Vanheusden, il n’a jamais semblé à 100 % à l’aise comme droitier à gauche. Et cela reste un très jeune joueur (20 ans) en comparaison avec Laifis (30 ans), qui est le joueur le plus ancien du noyau du Standard (257 matchs en rouche).

”On parle quand même d’un international (il a joué 180 minutes avec Chypre face à l’Écosse puis l’Espagne en septembre) et c’est difficile de se passer de ce genre de joueur dans une défense, où l’expérience est importante. Et je suis certain que Kostas, dont tout le monde connaît les qualités, va également pouvoir aider Nathan (Ngoy) dans son développement”, souligne Hoefkens, qui sait aussi que le jeu long du Chypriote est un atout non négligeable en termes de première relance.

L’entente entre Laifis, Bokadi et Vanheusden, qui ont souvent joué ensemble sous Philippe Montanier, est, qui plus est, un socle sur lequel Hoefkens va pouvoir se baser dans les semaines à venir.

Parce qu’il est polyvalent

Autre argument en faveur d’un retour en grâce de Laifis : sa polyvalence. “Kostas a déjà joué comme arrière gauche par le passé (NdlR : plus de 20 matchs, principalement en 2019) et il peut encore le faire”, estime Hoefkens, qui a perdu Laursen puis Donnum, deux gauchers, durant le mercato estival.

”On a vu face à Eupen qu’il n’avait pas de souci à défendre côté gauche derrière Moussa (Djenepo). Sa présence nous permet de jouer à trois ou à quatre défenseurs et il est important pour moi d’avoir les deux options ouvertes.”

Parce qu’il a un gros salaire

Il faut appeler un chat un chat : Kostas Laifis coûte cher au Standard (environ 800 000 euros par an). Prolongé en 2019 à l’époque de Bruno Venanzi et Michel Preud’homme, le défenseur est l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire liégeois. À partir du moment où il n’a pas trouvé un nouveau port d’attache durant l’été (malgré un intérêt venu d’Al-Jazira mais aucun accord salarial n’a été trouvé, suite à des demandes jugées démesurées), le club rouche ne compte pas jeter le salaire du Chypriote par la fenêtre.

Dans les bureaux liégeois, on ne veut pas revivre les expériences connues avec Selim Amallah et Nicolas Raskin l’année dernière. Les compromis trouvés avec Dussenne et Cimirot, qui ont tous deux presté leur dernière année de contrat sur le terrain, sont pris en exemple dans le cas présent.

Et il s’agit désormais à Laifis de prouver à quel point il peut encore aider le Standard. S’il la joue plutôt profil bas en interne, le défenseur espère bien prouver qu’il est précieux sur le terrain. Même si pour lui aussi, cette hypothèse était encore improbable il y a quelques semaines.