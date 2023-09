Deux points de perdus qui font tache après la victoire à Eupen (1-3), après laquelle on pensait les Rouches et leurs derniers arrivés lancés.

”On voulait vraiment gagner ce match après avoir retrouvé la confiance à Eupen mais on ne l’a pas fait, résumait Merveille Bokadi. On a commencé un peu trop timidement, on voulait jouer haut et enflammer le public. Au fil du match, on a rectifié un peu cela, on a mieux maîtrisé les échanges et la possession du ballon et il nous a manqué un but.”

Au final, ce sont les sifflets de Sclessin qui ont raccompagné les joueurs au vestiaire. “On est conscient que nos supporters sont déçus. Ils sont toujours là pour nous et on va essayer de travailler pour aller enfin chercher cette victoire. Personne ne va baisser la tête. Vu l’ambiance et la qualité dans notre noyau, je suis sûr que ça va aller.”

Mais cette équipe a besoin de stabilité. “On a eu quelques changements avec la blessure de Laifis et l’absence d’Alzate, qui nous a manqué. Et les nouveaux arrivés comme Djenepo ou Sowah ont encore besoin de temps pour avoir les automatismes avec le reste de l’équipe.”

Enfin un match sans encaisser

Le point positif à souligner, c’est le fait que le Standard ait gardé le zéro pour la première fois de la saison. “Le trio défensif fonctionne bien et ça donne de la confiance”, indique Bokadi, qui refuse d’enterrer les ambitions de top 6 malgré le décevant bilan de sept points sur 24 des Rouches, après huit matchs. “Je suis sûr que c’est encore possible d’aller chercher le top 6, le groupe est uni.”

Mais le programme qui arrive est corsé. Après le déplacement à OHL, le Standard recevra le Club Bruges et Anderlecht avant de se déplacer à Gand. Du lourd. “Mais la saison dernière, on a fait de gros matchs face à ces équipes”, rappelle Bokadi pour conclure. “Pourquoi ne pourrait-on pas le refaire ? Il nous manque quelques victoires pour être lancés. Si on les enchaîne, tout le monde va dire waouw et ça va changer.”