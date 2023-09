L'avis de l'expert: la connexion Djenepo-Balikwisha pas encore établie

À lire aussi

En première période, Balikwisha est souvent venu dans la zone du Malien et les deux hommes se sont marchés sur les pieds. Après le repos, c’est lorsqu’ils ont inversé les positions qu’ils ont été plus dangereux. En venant sur le flanc, Balikwisha a amené de la folie tandis que Djenepo s’est ménagé sa plus belle opportunité en venant de l’axe. Une fois que les deux hommes auront accordé leurs violons, ce duo pourrait faire des dégâts.