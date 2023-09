Toujours malade, le Standard ne passe pas la deuxième

Le soulagement de ce premier succès - qui ressemble à un pétard mouillé - laisse à nouveau place à l’inquiétude, après une prestation bien terne dans son ensemble. Si défensivement, les Liégeois ont tenu leur rang en conservant le zéro (Bodart a eu deux arrêts à effectuer en début de match avant de passer un vendredi soir très tranquille), ils n’ont jamais vraiment été en mesure d’inquiéter la défense de Westerlo.

Les rares opportunités que se sont créées Kanga, Djenepo, Sowah ou Balikwisha étaient bien trop timides pour être qualifiées de vraies occasions de but. Si ce n’est le solo de Djenepo, dont sa frappe est passée juste à côté des montants de Bolat (63e) et la grosse opportunité de Kanga à la 78e minute.

À lire aussi

Des changements tardifs et des sifflets

Et dans le jeu ? On mentirait en écrivant que le pressing du Standard a été foudroyant. Les hommes de Carl Hoefkens - dont les changements ont été tardifs - ont manqué d’intensité dans tous les secteurs pour parvenir à emballer un stade de Sclessin et ses 18 000 spectateurs, qui n’attendaient que ça pour se réchauffer un peu dans un froid de canard qui rappelle que l’été est bel et bien terminé.

Les fidèles fans rouche - qui ont sifflé leurs joueurs en fin de matchs - sont une nouvelle fois repartis déçus, eux qui n’ont pas encore vu la moindre victoire à domicile cette saison. Et ça commence à faire long.

Les absences combinées d’Alzate (suspendu) et Laifis (blessé) peuvent-elles expliquer l’écart de niveau entre les 70 premières minutes d’Eupen et celle qu’on a vu ce vendredi ? S’il ne faut pas négliger l’expérience de ces deux joueurs (l’un était un taulier de l’entrejeu la saison passée, l’autre est le plus ancien du noyau), l’excuse est un peu facile.

Nombreux sont ceux qui critiqueront également l’arbitre de Bert Put, qui a mis du temps à sortir ses cartons et qui a (trop) souvent arrêté le jeu lorsque les joueurs de Westerlo étaient au sol, mais dans l’ensemble, sa prestation n’a pas été beaucoup plus mauvaise que celles des Rouches.

Du surplace en fond de tableau

Au classement, le Standard fait du surplace et compte désormais un faible bilan de sept points sur 24, avant de se rendre à OHL la semaine prochaine puis d’enchaîner trois gros matchs (face à Bruges, contre Anderlecht, à Gand). C’est évidemment bien trop faible, d’autant plus que le RWDM (11e) possède trois longueurs d’avance sur les Liégeois mais aussi et surtout deux matchs de moins.

Les ambitions de top 6 restent bien éloignées pour une équipe qui n’est pas guérie, loin de là, malgré l’apport de forces vives en fin de mercato. Et lorsqu’on aligne autant de nouveaux joueurs en si peu de temps, il est également logique de voir les automatismes prendre un peu de temps à se créer.

Mais on est déjà à la fin du mois de septembre…