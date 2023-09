Les nouveaux joueurs du Standard sont toujours en adaptation : “Déjà une grande différence, mais ils ont besoin de temps”

Une semaine plus tard, les Liégeois sont déjà retombés d’un étage. La faute à cet insipide partage face à Westerlo. “Il y a tout de même une grande différence avec les nouveaux joueurs”, a précisé Carl Hoefkens après la rencontre. Et il est difficile de lui donner tort, même si la plupart des renforts sont encore en phase d’adaptation. “On a encore besoin d’un peu de temps pour se connaître et les connexions vont se construire match après match”, précisait Marlon Fossey, en zone mixte, vendredi soir.

Focus au cas par cas sur les derniers arrivés du mercato d’été.

Sowah, pas à pas

Buteur face à Eupen, Kamal Sowah est sans doute le nouveau venu qui aura besoin de plus de temps pour être performant, vu son manque de confiance, lui qui n’avait plus joué avec le Club Bruges depuis le mois de mars. En attaque aux côtés de Kanga, il semble encore se chercher. Entre ses décrochages pas toujours à bon escient et ses appels en profondeur trop rares, il doit trouver un juste milieu.

Ses 14 pertes de balles sont également la conséquence d’erreurs techniques qu’il doit absolument corriger pour devenir un joueur majeur de l’effectif liégeois. Avec seulement trois duels gagnés sur 16 (19 %), il doit aussi se faire un peu plus violence en homme contre homme.

Djenepo ne fait pas encore le show

Très entreprenant face à Eupen, avec deux raids solitaires qu’il n’a pas ponctués par un but, Moussa Djenepo avait très envie de réussir ses retrouvailles avec Sclessin, face à Westerlo, vendredi dernier. Ses 18 dribbles tentés (11 réussis) en sont la preuve.

Mais sa position de latéral gauche dans le 3-5-2 le force à réaliser ses exploits individuels contre la ligne et loin du but. Or, plus il est proche du but, plus il est dangereux. On sent qu’il est un peu bridé et qu’il doit, lui aussi, retrouver du rythme et de la confiance après une saison où il a peu joué avec Southampton (1 066 minutes au total).

Alzate a déjà manqué

On le considère comme un renfort mais Alzate est plutôt à classer dans la case continuité, puisqu’il était déjà précieux lors de son prêt la saison passée. Face à Eupen, il avait directement retrouvé le rôle de patron de l’entrejeu qui était le sien. Sa justesse technique, son positionnement et sa capacité à jouer en un temps sont tant d’atouts précieux pour les Rouches.

Face à Westerlo, son absence s’est déjà fait ressentir. “Oui, il nous a manqué”, avouait Hoefkens, tout en saluant la prestation de Baliwkwisha et la montée de Price. Mais aucun d’eux n’a le profil d’Alzate.

Hayden a besoin de rythme

Dans le rôle de sentinelle, Isaac Hayden trouve petit à petit ses marques. Face à Westerlo, on l’a vu récupérer plusieurs ballons avec intensité et se montrer très disponible pour ses équipiers. Mais il manque encore de rythme et ça se voit.

Lorsque le jeu s’accélère, il est parfois un demi-temps en retard. Pas illogique lorsqu’on sait qu’il sort d’une saison marquée par les blessures et le manque de temps de jeu (813 minutes toutes compétitions confondues) avec Newcastle. Pour lui aussi, le temps sera un allié précieux.