”Presque le match parfait” et “assez d’occasions créées” : on n’est pas d’accord avec le discours positif d’Hoefkens sur le Standard

Carl Hoefkens, lui, est encore à la barre du Standard malgré les chiffres plus que compliqués. Le mercato tardif du club et les nombreux changements (au sein du staff et de l’équipe) réalisés cet été combinés à la situation financière du Matricule 16 lui ont donné un peu plus de temps pour transmettre ses idées depuis le petit banc.

Mais après la décevante rencontre face à la Westero, vendredi soir, ponctuée d’un triste 0-0, le coach liégeois s’est montré étonnamment positif. Si on peut comprendre qu’il tente d’appuyer sur ce qui va bien – comme le fait que la défense a gardé le zéro pour la première fois de la saison – plutôt que ce qui va mal, il faut tout de même nuancer son discours. Car on ne peut pas être d’accord avec toutes les phrases qu’il a prononcées.

”On a créé assez d’occasions pour gagner le match” > Pas d’accord

Dans son analyse d’après-match, Hoefkens a pointé, comme tout le monde, le manque d’efficacité liégeoise en zone offensive, un mal qui devient récurrent. Mais en disant que les Rouches ont “créé assez d’occasions pour gagner le match”, il positive un peu trop. En cadrant pourtant cinq frappes (le troisième meilleur total cette saison après les 6 d’Eupen et du RWDM), le Standard ne s’est pas montré assez dangereux.

C’est surtout perceptible en termes de buts attendus (xG) : les Rouches n’en ont cumulé que 0,97, contre 1,9 face à Eupen et 1,25 face à RWDM. Il s’agit donc d’une régression, sur les trois derniers matchs. Kanga (par deux fois), Djenepo (de loin) et Ohio (en fin de match) ont été les Rouches les plus menaçants. Mais face à la lanterne rouge, c’était clairement insuffisant.

”Si on avait marqué, on aurait parlé d’un match parfait” > Pas d’accord

C’est sans doute la phrase la plus surprenante de l’interview d’après-match de Carl Hoekfens. Selon lui, on aurait pu qualifier le match du Standard de “parfait” si les Rouches avaient trouvé le chemin des filets à une seule reprise sur un de leurs cinq tirs cadrés. “Si on joue chaque match comme cela, on va aligner les victoires”, a-t-il ajouté.

Là encore, on ne peut pas être d’accord avec lui. En cas de victoire 1-0, on aurait évidemment parlé d’une bonne opération mathématique et des bienfaits moraux de la première victoire à domicile de la saison mais aucun superlatif n’aurait été utilisé pour qualifier la performance d’ensemble. On aurait plutôt parlé d’une victoire sans la manière ou poussive. Loin de la perfection. Et loin d’un niveau de jeu qui peut imaginer que le Standard enchaîne les victoires de la sorte, surtout au vu du calendrier qui arrive (à OHL, contre le FC Bruges, contre Anderlecht et à Gand).

“Mes changements n’ont pas été trop tardifs” > Pas d’accord

C’est la troisième phrase du coach liégeois qui nous a fait tiquer. Il faut y ajouter ceci : “J’étais content de ce qu’on faisait, on a presque tout bien fait”. Hoefkens a également précisé qu’il pensait qu’il y aurait “plus de quatre minutes de temps additionnel, ce qui nous aurait permis d’avoir encore 15 ou 20 minutes pour faire la différence après les derniers changements.”

On doit bien l’admettre : on a été tout aussi surpris que lui de voir que le temps additionnel octroyé était si court, surtout lorsqu’on se rappelle qu’il y a eu près de quinze (!) minutes d’arrêts de jeu à Eupen. D’une semaine à l’autre, cela manque un peu de cohérence. Mais on a été tout autant surpris en voyant que le coach liégeois avait réalisé ses deux premiers changements (Price pour Balikwisha, Dewaele pour Fossey) à la… 78e minute, seulement. C’est d’ailleurs grâce à la fraîcheur de Price que Kanga s’est créé la plus belle occasion rouche de la rencontre, à la 79e minute.

Quant aux éléments offensifs percutants que sont Canak et Ohio – qui avaient été mis en exergue par Hoefkens en conférence de presse pour leur bonne attitude à l’entraînement -, ils ont longtemps rongé leur frein en s’échauffant et ne sont entrés en jeu qu’à la 84e minute. Un timing un peu spécial lorsqu’on sait que Kawabe et surtout Sowah n’avaient pas pesé sur le match jusqu’alors. Et sur ce point précis, on est certain qu’Hoefkens sera d’accord.