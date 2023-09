Disparus ou dégradés, ces joueurs du Standard n’ont pas digéré l’été

LES DISPARUS

Renaud Emond, une minute et puis s’en va

Dans le groupe lors du premier match de la saison à Saint-Trond (1-0), Renaud Emond (31 ans) était monté au jeu pour une petite minute. Assez pour montrer qu’il avait toujours en lui cette générosité qui le caractérise. Mais une fracture du nez plus tard, le Gaumais a pratiquement disparu des plans de Carl Hoefkens. Les arrivées de Kanga puis de Sowah l’ont fait redescendre au rang de quatrième choix en attaque, ce qui explique ses présences en tribune lors des deux derniers matchs.

Si un énième retour du “phénix” paraît de plus en plus improbable, il n’est pas à exclure non plus en cas de méforme des joueurs devant lui et/ou de blessures.

Renaud Emond lors de son unique match de la saison, à Saint-Trond. Il a joué une minute.

Stipe Perica est toujours là

On pourrait en douter puisqu’il n’a pas encore été une seule fois sur le banc depuis le début de la saison mais Stipe Perica (28 ans) est toujours un joueur du Standard. Arrivé à Sclessin l’été dernier, le Croate n’est jamais devenu le buteur tant attendu. Sa fin de saison passée a été marquée par une blessure à l’épaule et sa rééducation l’a empêché de prendre part à la préparation estivale.

Mais il a récemment repris le chemin des entraînements. “Il peut nous aider et je compte sur lui”, disait Hoefkens à son propos à la fin du mois d’août.

Perica n'a toujours pas été repris cette saison.

Lucas Noubi de retour à la case SL16

Titularisé trois fois avec l’équipe première en fin de saison passée, Lucas Noubi (18 ans) n’a pas encore connu le même bonheur cette saison. Outre ses neuf minutes de temps de jeu à Courtrai, il a surtout joué avec le SL16 FC (cinq matchs commencés). S’il a pris place sur le banc d’Hoefkens lors de deux des trois derniers matchs, il n’est pas monté au jeu et a vu, avec le retour de Laifis, un nouveau concurrent passé devant lui.

Le voilà désormais cinquième choix en défense centrale. Une éclosion retardée qui peut s’expliquer par une certaine suffisance montrée par le jeune Rouche lors des derniers mois. Un point sur lequel il va devoir travailler pour pouvoir développer son énorme potentiel.

Noubi évolue principalement avec le SL16.

Pour Ibe Hautekiet, ce n’est pas le pied

Sa titularisation (pas forcément convaincante) avec le SL16 FC lors du premier match de la saison avait déjà laissé augurer une saison où il serait compliqué, pour Ibe Hautekiet (21 ans) de se faire une place dans le onze d’Hoefkens. Et sa blessure au pied contractée durant le mois d’août n’a rien arrangé.

Il a récemment effectué son retour à l’entraînement, mais semble cantonné à un rôle de sixième choix en défense centrale, derrière Vanheusden, Bokadi, Ngoy, Laifis et Noubi. Un statut qui lui offre peu de perspectives avec l’équipe première.

Hautekiet a joué un seul match cette saison, face à Seraing.

LES DÉGRADÉS

Romaine Mundle, blessé au mauvais moment

Il avait commencé la saison avec le statut de joker offensif, en entrant au jeu lors des quatre premiers matchs sans parvenir à faire la différence. À Courtrai puis face au RWDM, c’est sur le banc que Romaine Mundle (20 ans), arrivé en provenance de Tottenham cet été, avait pris place. Puis on ne l’a plus vu après la fin de mercato liégeoise, qui a vu pas mal de concurrence arriver aux postes offensifs (Kanga, Djenepo, Sowah…). Et comme si cela ne suffisait pas, l’ailier s’est blessé à la malléole.

Il sera encore absent durant deux semaines. “Il a montré du talent en préparation, je suis content de lui, il peut jouer à gauche, à droite ou sur l’une des deux places devant”, précise Hoekfens, qui estime que le 3-5-2 peut aussi convenir à l’ailier.

Mundle est blessé à la malléole. ©DHA

Aiden O’Neill a perdu sa place mais pas l’envie

Titularisé à six reprises lors des six premiers matchs du Standard cette saison, Aiden O’Neill (25 ans) est rapidement apparu comme précieux aux yeux d’Hoefkens. Mais les prestations en demi-teinte (il a semblé en difficulté lorsque le jeu s’accélérait) du transfert estival et les arrivées combinées d’Hayden et d’Alzate ont eu comme conséquence de le faire sortir du onze de base.

Pas de quoi démoraliser l’Australien, auteur d’une montée au jeu intéressante à Eupen. Avec cette mentalité, il est certain qu’on le reverra encore rendre des services aux Liégeois.

Aiden O'Neil ne baisse pas les bras après avoir perdu sa place de titulaire.

Isaac Price doit transformer sa frustration en motivation

À l’image d’O’Neill, Isaac Price (20 ans) a perdu sa place du titulaire depuis la fin du mercato. Un coup dur pour l’international nord-irlandais, arrivé d’Everton cet été, qui a mal vécu cette rétrogradation alors qu’il faisait plutôt partie des satisfactions du début de saison (à l’exception de ce match totalement loupé à Courtrai).

Touché dans son amour-propre, il a dû se faire violence pour transformer sa frustration en motivation. Presque ignoré (volontairement) par Hoefkens la semaine passée, il est monté au jeu face à Westerlo avec la rage. Dès sa première touche de balle, il a offert un ballon de but à Kanga (la plus belle occasion de la rencontre). S’il conserve cet état d’esprit, il rejouera rapidement. Sa capacité d’infiltration est presque unique au sein de l’entrejeu rouche.

Isaac Price doit apprendre à gérer les coups durs.

Noah Ohio a besoin d’un but pour retrouver la confiance

De titulaire à remplaçant, il n’y a qu’un pas que Noah Ohio (20 ans) n’a mis que deux matchs à franchir. Deux matchs décevants, sans marquer, un peu à l’image de sa préparation (à l’exception de ce triplé face à l’AZ). Depuis l’arrivée de Kanga, le numéro 10 des Rouches doit se contenter de bouts de matchs, sans se montrer plus décisif.

Mais son profil rapide et puissant fait de lui un atout de poids sur un banc. Son occasion manquée en fin de match face à Westerlo est la preuve qu’il n’est pas loin de son premier but de la saison. Ce qui lui rendrait le supplément de confiance qu’il a perdu ces dernières semaines, même si son but marqué avec les U21 des Pays-Bas en Macédoine le 12 septembre dernier lui avait fait du bien.

”Il me montre chaque semaine à l’entraînement qu’il a envie d’être titulaire”, a récemment précisé Hoefkens, laissant comprendre que le Néerlandais gardait la bonne mentalité. Cela doit désormais se traduire sur le terrain.