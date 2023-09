Carl Hoefkens à propos de Steven Alzate : “Il doit nous apporter son expérience mais on ne doit pas en être dépendant”

À lire aussi

Le but sera surtout de ne pas développer une Alzate dépendance. “On a montré contre Westerlo que ce n’était pas le cas en jouant un bon match sans lui. Évidemment, il a des qualités spécifiques mais on a prouvé qu’on pouvait évoluer sans lui.” À Eupen, Alzate a souvent été porté vers l’avant, ce qui, à l’avenir, doit être réédité. “Oui mais sans prendre un deuxième carton jaune alors (rires)”, sourit Hoefkens. Plus sérieusement, il a les capacités pour se projeter vers l’avant. À Eupen, il a souvent été présent dans la surface. Il sait jouer verticalement, demander le ballon plus bas ou encore trouver les intervalles. Il est très important.”