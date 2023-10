Carl Hoefkens après OH Louvain – Standard : “On peut retenir le négatif, mais je vais appuyer sur le positif”

La première période : “Le foot que je veux voir”

”Le football qu’on a développé en première période, c’est celui que je veux voir lors de tous les matchs. On s’est créé plusieurs occasions, on a été plus souvent dans les seize mètres, on avait travaillé cet aspect pendant la semaine. On mettait la pression sur Louvain, qui avait du mal à sortir. Cette équipe progresse, il faut s’appuyer là-dessus.”

La deuxième période : “J’ai aimé la réaction”

”Le début de la deuxième période a été plus compliqué parce que Louvain a joué plus haut, et on n’a pas tout de suite trouvé la solution. Mais je suis fier de la réaction des joueurs car, après le but de Louvain, tout le stade a pu penser qu’on allait craquer. On a su retrouver notre équilibre et les joueurs ont su trouver les ressources pour se remobiliser. Ils se parlaient beaucoup sur le terrain ? C’est normal, et c’est sain. On peut retenir le négatif, mais je veux appuyer sur le positif.”

La montée de Price : “J’avais besoin d’une alternative offensive”

”Isaac (Price) est très bien monté (à la place de Marlon Fossey, sur le flanc droit). On avait travaillé son positionnement pendant la semaine, à l’entraînement, et j’en avais parlé avec Isaac. Il doit encore trouver sa meilleure position, et je ne dis pas que l’installer sur le flanc droit est sa meilleure position. Mais j’avais besoin d’une alternative offensive. Marlon et Gilles (Dewaele) font très bien le travail, mais Isaac peut apporter plus, offensivement. Il est capable de courir pendant trois jours (sic), il peut encore s’améliorer dans son travail défensif, mais il a déjà été bon contre Louvain. Plus généralement, j’ai été satisfait des montées de Cihan (Canak), Noah (Ohio) et O’Neill, en plus de Price.”