Ce qu’il faut retenir d’OH Louvain – Standard : le but magistral de Sowah, pour sauver une mauvaise deuxième période

Sowah marque, fête puis se ravise

Kamal Sowah savait que la soirée était particulière, contre le club où il a explosé en Belgique (2018-21). S’il n’a pas tout réussi dans ses appels et ses combinaisons, il a sauvé sa prestation, et le match du Standard, d’une reprise magistrale, à la réception d’un centre de Canak. L’attaquant ghanéen a explosé de joie, le temps d’une seconde, puis s’est arrêté de fêter son but. Il est resté les bras levés, comme pour s’excuser d’avoir fait son travail, au fond.

Le Standard s’est compliqué la vie inutilement

Le Standard a mérité son avantage au bout de la première période. S’il n’a pas hérité d’une montagne d’occasions, il a au moins proposé un peu plus, dans le jeu, qu’OH Louvain. Mais le début de la deuxième période a rapidement laissé planer l’impression que les Rouches ont été trop vite satisfaits. Le replacement était moins bon, les efforts moins aboutis et c’est ainsi que Mendyl a profité d’une ouverture pour faire la différence.

Kanga, quatre fois hors-jeu mais buteur

Wilfried Kanga a ouvert la marque, à la suite d’un bon service de Steven Alzate et en évitant le piège du hors-jeu… pour une fois. L’attaquant franco-ivoirien avait été signalé quatre fois hors-jeu, avant l’action décisive. La cinquième fois a été la bonne pour le Rouche, qui a marqué son troisième but lors des quatre derniers matchs.

Une première victoire contre Louvain depuis 2020

Depuis sont retour en Pro League, en 2020, OH Louvain n’avait jamais perdu contre le Standard (quatre victoires et deux partages). Le Standard a mis un terme à la série, et il sort de la zone rouge par la même occasion. Grâce à son succès, le groupe de Carl Hoefkens passe à la onzième place et prend un peu d’air par rapport aux quatre dernières places, synonymes de barrage pour le maintien.

La fiche technique

Arbitre : Lothar D’hondt

Cartes jaunes : Nsingi, Ngoy, Pletinckx

Buts : Kanga (0-1, 44e) ; Mendyl (1-1, 65e) ; Sowah (1-2, 82e)

OH LOUVAIN : Prevot ; Schingtienne, Pletinckx, Miguel (87e Braut Brunes) ; Sagrado (46e Vlietinck), Schrijvers, Dom (81e Misao), Mendyl ; Maziz, Nsingi, Thorsteinsson (87e Banzuzi)

STANDARD : Bodart ; Vanheusden, Bokadi, Ngoy ; Fossey (70e Price), Hayden (70e O’Neill), Alzate, Kawabe (83e Balikwisha), Djenepo (70e Canak) ; Sowah, Kanga (83e Ohio)