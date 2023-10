Kamal Sowah : “Montrer à Ronny Deila qu’il a eu tort ? Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit”

Kamal, à quel point ce but était émotionnel pour vous ?

”Tout d’abord parce qu’il nous apporte la victoire. C’était très important pour nous. Me concernant, revenir ici, jouer sur ce terrain où j’ai vraiment eu une belle histoire d’amour avec ce club (NdlR : 72 matchs, 13 buts, 10 assists), c’était particulier. C’était une belle manière pour moi de revenir à Louvain. Je ne voulais pas célébrer ce but car j’ai trop de respect pour ce public qui m’a tout donné.”

Quand vous touchez le ballon, vous sentez qu’il va terminer au fond ?

”Franchement, non. Compte tenu du score et de notre nécessité de l’emporter, j’ai juste pensé à frapper fort et ça s’est bien terminé (rires).”

La reprise volée de Kamal Sowah a fait mouche en fin de rencontre. ©JIMMY BOLCINA

Pouvez-vous nous parler de votre rôle sur le terrain qui ne nous semble pas toujours clair. Carl Hoefkens vous donne pas mal de liberté.

”J’ai une très bonne connexion avec le coach, la meilleure que j’ai eue dans ma carrière. Il me donne un rôle libre, il me laisse jouer mon rôle. Il me donne des tâches défensives et pour le reste, il me laisse de la liberté car il croit en moi. Ma meilleure position ? C’est vraiment derrière l’attaquant mais j’aime avoir ce rôle d’électron libre pour courir un peu partout.”

Cette victoire vous la dédiez aussi à Carl Hoefkens ?

”Il travaille énormément et, comme nous, il attendait les victoires. Cela fait du bien à tout le monde au club, pour nous, les joueurs, cela booste notre capital confiance. Le coach, lui, met énormément de cœur dans tout ce qu’il fait au quotidien. On lui a rendu sur le terrain.”

Pas besoin de vous citer le nom de votre prochain adversaire, vous aurez à cœur de prouver à votre ancien coach, Ronny Deila, qu’il a eu tort à votre propos ?

”Je pense que je n’ai rien à montrer ou prouver à qui que ce soit. Je dois juste jouer mon jeu même si c’est toujours spécial de jouer contre mon ancien club mais je ne vais pas changer mon approche juste parce que c’est Bruges.”

Ce ne sera pas simple d’oublier le contexte qui entoure ce match ?

”Oui mais de notre côté, on est concentré sur notre sujet. L’ambiance au sein du groupe est parfaite. Cela va m’aider à ne pas me focaliser sur le contexte et juste sur le match.”

Il y a quelques semaines, Kamal Sowah s'entraînait encore avec les Brugeois qu'il va retrouver ce dimanche à Sclessin.

Pensez-vous que ce Standard a les armes pour battre Bruges ?

”Si on joue en équipe, oui bien sûr. Les connexions commencent à s’établir entre nous, je pense notamment entre Wil (Kanga) et moi. On se comprend mieux.”

Allez-vous parler avec Ronny Deila avant le match ?

”(Hésitant) Je ne sais pas, on verra le jour du match…”

Avez-vous encore des contacts avec vos anciens équipiers ?

”Oui j’ai gardé le lien avec certains joueurs comme Onyedika ou encore Vanaken ainsi que des joueurs qui ont quitté le club. On se voit encore parfois. Mais dimanche, si je peux leur faire mal, je le ferai. Il n’y aura pas d’amitié. On a vraiment besoin de cette victoire, je ne me priverai pas de marquer si j’en ai l’occasion.”