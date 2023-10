”Sans se livrer et en fermant le jeu, OHL a directement affiché ses intentions. Les Rouches ont eu des difficultés à créer des occasions. L’urgence des points fait qu’Hoefkens n’a pas eu le temps de s’attarder sur la philosophie de jeu. Il y a eu trop peu de possibilités, de mouvements, d’automatismes… Le Standard a trop misé sur l’action individuelle, les un-contre-un de Djenepo. Les Liégeois gagneraient évidemment à avoir de la variété. Une des solutions qui n’a pas été utilisée : l’attaque des demi-espaces. D’ailleurs, quand tu te dis que tu vas aller chercher l’adversaire haut, ce n’est pas logique de ne pas avoir de plan pour la suite. Il aurait fallu proposer davantage au niveau de l’inversion des positions et des combinaisons courtes.”

2. “Exploits individuels et attentisme à la reprise.”

”Sur l’ouverture du score, la passe d’Alzate est un exploit individuel. Prévot et Pletinckx sont coupables, mais la passe du médian les met dans une situation embarrassante. Le fait de mener à la pause a rendu les Standardmen trop attentistes. Non pas qu’ils se soient contentés du 1-0, mais ils ont été pris entre deux états d’esprit. Ce qui devait arriver arriva : OHL a égalisé après un mouvement bien dessiné et un bon jeu entre les lignes. Le but victorieux de Sowah est un exploit individuel aussi. La situation paraissait compromise. Le Standard méritait quand même plus, mais si c’est 1-1 tu ne peux rien dire.”

3. “Apprendre à Sowah comment et où courir.”

”Mention spéciale pour le trio arrière. Bokadi, Vanheusden, Ngoy ont été mis dans des situations inconfortables. Les trois ont été dominants, la plupart du temps, dans leurs duels avec leurs adversaires directs. Sans oublier l’arrêt crucial de Bodard en tout début de partie. Le portier n’a pas eu grand-chose à faire mais son intervention a été essentielle. J’ai bien aimé la montée de Price pour Fossey également. Le changement était nécessaire car le Standard devait se montrer plus audacieux. En ce qui concerne Sowah, il faut le cadrer et lui expliquer comment, où et par rapport à qui il doit courir. Il doit être le lien dans la construction. Là, c’est sous-productif pour lui et pour l’équipe.”

4. “Kawabe passera un palier quand il y aura des schémas.”

”Kawabe est le joueur parfait pour un entraîneur qui prône le jeu de positions. Il tourne sans arrêt sa nuque pour prendre les infos. Lui, donne du lien. Mais vu les positions dispersées de ses coéquipiers, il doit beaucoup s’adapter et n’est pas toujours compris. Et tout cela, sans qu’il y ait une vraie ligne de conduite collective. Son potentiel est sous exploité aussi. Kawabe pourra passer un palier et développe une fois que des schémas offensifs seront dessinés. C’est en cela qui consiste le prochain objectif d’Hoefkens.”