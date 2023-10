Hoefkens à propos de Sowah: "Je suis fier de la manière dont il s’est intégré"

Si Kamal Sowah porte aujourd’hui la tunique rouche, c’est avant tout grâce à l’insistance de Carl Hoefkens qui a tissé avec le Ghanéen une relation de confiance à Bruges. Samedi soir, l’attaquant lui a rendu au centuple. “Je le félicite pour son match, je suis fier de lui, de la manière dont il s’est intégré dans le club. Il a trouvé sa place dans l’équipe et en dehors du terrain. J’aime sa manière de travailler pour l’équipe, je suis content qu’il puisse avoir des moments comme ça. À Louvain, il devait peut-être aller plus souvent chercher l’intervalle sur le côté gauche, mais en même temps il est partout, et cela rend la tâche difficile pour l’entraîneur adverse. Il crée des espaces pour les autres, et parfois on est à quatre dans le milieu grâce à lui.”