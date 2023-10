Moussa Djenepo cherche le bon tempo : “Je n’ai pas le sentiment de forcer mon jeu”

”Une fois que la possibilité d’un retour s’est ouverte à moi, je n’ai pas réfléchi beaucoup. J’aime ce club, qui m’a tout donné, et si je dois me sacrifier pour lui, je le ferai”, nous précisait-il quelques jours après son retour. À Eupen, pour sa grande première, Djenepo est passé juste à côté d’un but fantastique après avoir passé en revue trois adversaires. Des dribbles, le Malien en a tenté énormément au Kerwheg (dix dribbles réussis sur 13) avant de récidiver que ce soit contre Westerlo (18 tentatives pour huit dribbles réussis) ou à Louvain (six dribbles réussis sur huit). Au point qu’on a parfois l’impression que Djenepo force son jeu pour faire la différence. “C’est à mon coach de me juger et de me dire ce que je dois améliorer. Moi, je n’ai pas l’impression de forcer, je viens d’arriver et j’essaie de trouver mes repères. Je vais donner le meilleur de moi-même.”

Moussa Djenepo tente beaucoup de dribbles depuis son retour. ©SES

Trois titularisations de rang : une première depuis plus d’un an !

Très peu utilisé la saison dernière à Southampton (24 apparitions pour 1 066 minutes de temps de jeu), Moussa Djenepo a une grosse faim de terrain si bien qu’il est prêt à faire des sacrifices pour jouer. En début de semaine dernière, il a reçu un coup à la cheville à l’entraînement qui l’a diminué. Mais comme Carl Hoefkens l’a précisé, l’ailier a absolument tenu à jouer samedi dernier à OHL.

En fin de match, c’est en boitant et fatigué que le Standardman a quitté la pelouse de Den Dreef. Il faut dire qu’il venait d’y enchaîner une troisième titularisation, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois d’août 2022 avec quatre matchs commencés de rang (à Tottenham, contre Leeds, à Leicester et contre Manchester United). “Il y avait un peu de fatigue dans mon chef en fin de match mais à certains moments, tu dois travailler pour l’équipe. Que ce soit cinq, dix minutes ou plus, il faut savoir faire des sacrifices”, reconnaissait-il.

Un nouveau rôle de leader

Comme on peut le voir dans diverses vidéos réalisées par l’équipe communication du club, Moussa Djenepo n’hésite pas à prendre la parole dans le vestiaire comme sur le terrain. “Je ne le fais pas pour être un leader, je suis sur un pied d’égalité que les autres. Ici, l’âge n’a pas d’importance. C’est pourquoi j’en appelle toujours à la solidarité et à l’entente sur et en dehors du terrain. En tant qu’équipe, on peut développer une certaine force.” Mais ne comptez pas sur l’ancien pensionnaire de Premier League pour prendre la grosse tête. “Je suis heureux d’être de retour, mais je suis encore jeune et je reste donc ouvert pour apprendre, que ce soit du coach ou de mes coéquipiers. Je vais toujours essayer de m’améliorer pour être meilleur.”

Sur le terrain, Djenepo a également un rôle différent, le Malien est davantage collé à sa ligne si bien qu’à certains moments, on a le sentiment que cela le démange de repiquer dans l’axe pour être plus proche du but. À OHL, il n’a d’ailleurs pas tiré une seule fois au but, une première en trois matchs. “J’ai fait mon boulot offensivement et si je dois travailler défensivement, ce n’est pas un problème. On doit tous agir ainsi. Moi, je me sens bien, je travaille sur mon positionnement en fonction des consignes du coach et de ce que moi j’ai envie de faire.”

Cette semaine, Moussa Djenepo partagera son expérience des gros matchs disputés avec les Rouches avant son départ pour Southampton dans le cadre de la réception du Club Bruges. “Je parle toujours avant chaque match, celui-ci ne sera pas préparé différemment des autres. On doit être unis et aborder ce match avec une bonne mentalité avec le soutien de nos fans.”

Moussa Djenepo n'a pas été dangereux du côté de OHL.

En l’emportant à OHL, le Standard s’est extirpé de la zone rouge. En cas de victoire face à Bruges, il se rapprocherait à trois longueurs de son opposant du jour mais aussi et surtout de l’objectif avoué par la direction en début de saison : le top 6. “Comme j’ai toujours dit, le Standard reste le Standard et on ne doit pas calculer. On n’a pas regardé le classement avant ce match, on veut juste prendre un maximum de points et terminer le plus haut possible”, conclut le technicien malien.