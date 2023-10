Sa nouvelle vie à Liège : “Je me promène tous les soirs dans la ville”

Carl Hoefkens, comment vous vous sentez à Liège ?

”Je me sens très bien à Liège, j’aime la ville, j’aime l’atmosphère qui y règne tout comme la mentalité du peuple liégeois, de nos supporters. Je me sens vraiment à l’aise. J’ai pris pour habitude, tous les soirs, de me promener quelques kilomètres à Liège. Je connais déjà pas mal la ville. Pour ce qui est de ma famille, on est habitué depuis longtemps à ne pas se voir souvent. Mes enfants ont 20 ans et 17 ans, ils sont peut-être contents que je ne sois pas là (rires).”

Qu’est-ce qui vous marque dans la mentalité liégeoise ?

”Ici, tout est fait avec passion. Les Liégeois sont des bons vivants qui aiment se rassembler entre amis. Je ne pense pas que le Liégeois soit sédentaire (rires). Liège est une ville qui vit. J’ai déjà expérimenté la Montagne de Bueren et les coteaux de la citadelle. C’est mon endroit préféré.”

C’est important à vos yeux de vous imprégner de la ville dans laquelle vous travaillez. Vous avez également directement précisé vouloir vous exprimer en français.

”C’est primordial, comme une marque de respect. Je voulais m’améliorer le plus vite possible. Le cœur d’un club, c’est toujours sa ville, ses poumons ce sont ses supporters. Il faut comprendre la manière de penser des gens pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ce club. C’était important pour moi de vivre proche du centre-ville.”

Carl Hoefkens apprécie la mentalité liégoise. ©VKA

Votre famille est également importante, quel genre de papa est Carl Hoefkens ?

”J’essaie toujours d’être disponible pour mes enfants. Ma femme dira certainement que c’est faux mais j’estime ne pas être assez strict. J’ai toujours voulu avoir une relation proche avec mes enfants. Même si j’étais loin, ils savaient que j’étais là pour eux et ça ne changera jamais.”

Quelles sont les valeurs qui vous animent ?

”J’aime l’honnêteté. Je veux avoir affaire à des gens ouverts d’esprit et qui font tout avec passion. À l’inverse, je n’aime pas les gens qui parlent trop, qui brassent du vent.”

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier dans votre vie ?

”Comme beaucoup de gens, ma famille, mes enfants. Aussi, je suis fier quand je peux aider quelqu’un. C’est sans doute pour cela que je suis devenu entraîneur, pour aider les joueurs à progresser. Avant de devenir T1, j’ai passé mes diplômes en nutrition et en coaching personnel pour venir en aide aux gens qui voulaient progresser.”

Carl Hoefkens et sa femme Vanessa ont eu deux enfants, Milan et Valentina dont il est très proche. ©2014 Photonews

Plus jeune, quel était votre rapport aux études ?

”Ah. Pour être honnête je n’aimais vraiment pas ça. Je détestais aller à l’école, je voulais toujours être avec mes copains pour jouer au foot. Mais c’était très important pour mes parents que j’obtienne mon diplôme car sans bons résultats, je ne pouvais pas aller au foot. Quand j’y repense, cela m’a forgé un caractère car en tant que footballeur, il y a toujours des choses que vous n’aimez pas faire. Pourtant, il faut acquérir une certaine discipline et cela implique de faire aussi des choses qu’on n’apprécie pas.”

Y a-t-il de la place dans votre vie pour autre chose que le football ?

”Quand je peux, je joue au padel. Je ne peux pas souvent faire des tournois mais le dernier que j’ai fait, c’était en catégorie 400. Mais en général, j’essaie toujours de jouer contre des 700 pour progresser. J’ai commencé il y a quatre ans. Quand j’ai arrêté le foot, je m’entraînais encore 5 heures par jour pour retrouver l’adrénaline. Une fois devenu entraîneur, j’avais moins de temps et je cherchais une activité qui pouvait me vider la tête ce que ne m’offrait pas encore la course à pied car je pensais toujours au foot. Mais une fois sur le terrain de padel, j’oublie tout pendant deux heures.”

Vous avez aussi goûté au CrossFit à la fin de votre carrière.

”Oui, j’ai découvert cela à Marbella. J’ai poussé la porte d’une salle et j’ai découvert cet univers. Dès le premier entraînement, j’ai compris que c’était quelque chose pour moi. Là aussi, j’oubliais tout et surtout, je sentais que je pouvais rapidement évoluer. Et c’est ça qui me plaît, quand je fais quelque chose, je le fais avec un objectif en tête. J’ai continué à faire du CrossFit en revenant en Belgique.”

La transformation physique était impressionnante.

”Oui, j’ai atteint les 105 kgs. Mais je n’ai jamais eu pour objectif d’avoir le meilleur corps, c’était juste pour me sentir bien et obtenir des résultats. Je veux toujours repousser les limites. Quant au plus lourd que j’ai soulevé en épaulé-jeté, c’est 160 kgs.”

Son expérience à Gibraltar : “Du jour au lendemain, huit joueurs ont quitté l’équipe pour leurs études”

Après la fin de votre carrière en Belgique, vous avez mis le cap sur l’Espagne mais très vite, vous vous êtes retrouvé à Gibraltar où vous avez vécu des moments assez marquants.

”Je n’y allais pas pour le foot, mais pour vivre avec ma famille à Marbella. J’avais encore envie de jouer un peu au foot mais à un petit niveau. Je me souviens avoir reçu une première sollicitation de San Pedro mais c’était en 3e division et ils s’entraînaient cinq fois par semaine. J’ai refusé tout comme je l’ai fait lorsque Marbella s’est présenté. Quelques semaines plus tard, par hasard, j’ai rencontré le président de Manchester 62 FC de l’époque, John Charles Camilleri, qui m’a demandé si cela m’intéressait de jouer avec eux. Comme ils ne s’entraînaient que deux fois par semaine et que tous les matchs se jouaient sur le même terrain, j’ai accepté. J’allais à l’entraînement à moto, c’était agréable.”

Carl Hoefkens avec l'ancien président de Manchester 62 FC, John Charles Camilleri.

Vous côtoyez alors des amateurs.

”C’était vraiment particulier. Mais au début de saison, on avait une bonne équipe. Mais une fois le mois de septembre arrivé, du jour au lendemain, huit joueurs, les meilleurs, sont partis. J’ai demandé où ils étaient allés et on m’a répondu : en Angleterre pour leurs études, ils ne sont revenus qu’en décembre (rires).”

Comme vous étiez le seul professionnel, vous avez beaucoup coaché vos équipiers, est-ce là que vous est venu le goût du coaching ?

”Dans pratiquement tous mes clubs, j’ai souvent été capitaine. J’ai toujours voulu être un exemple à suivre pour les autres. Tactiquement, je parlais beaucoup avec mes différents coachs qui m’ont tous dit que j’allais devenir coach un jour. Moi, je n’y pensais pas du tout. J’aurais même pu, lorsque j’étais à Bruges, faire le cursus accéléré en une année mais j’ai refusé. Du coup, j’ai du tout faire en quatre ans par après (rires). C’est juste qu’à l’époque, je ne me sentais pas de le faire à 100 %.”

Le début de saison : “Le Standard peut vite redevenir une machine à gagner”

En un mot, comment décrieriez-vous ce début de saison ?

”Compliqué. C’est ce qui me vient directement. Je savais que ce serait un challenge. Mais je suis tout de même content de la façon dont l’équipe réagit. Il y a eu pas mal de mouvements dans le noyau durant le mercato et ce n’était pas facile à gérer pour un coach. Mais les joueurs ont toujours été disposés à apprendre et à progresser. Je sais que les résultats, en foot, sont les plus importants. Je veux qu’au club, pas seulement en équipe première, mais aussi chez les jeunes ou encore avec le SL16 FC, on ait la défaite en horreur. Quand on ne gagne pas, on doit être mécontent.”

Vous auriez pu compter plus de points, n’avez-vous jamais été frustré ?

”Non car je ne me frustre pas rapidement. Je veux toujours travailler plus lorsque les choses ne vont pas comme je le voudrais. Je pourrais être frustré si je constatais que les joueurs n’adhèrent pas à mon discours, s’ils ne croient pas en moi. Mais ce n’est pas du tout le cas. L’ambiance dans le noyau est top, la façon dont on s’entraîne l’est également. C’est pourquoi je me sens mal pour les joueurs car ils font tout pour qu’on obtienne de bons résultats. Oui, on aurait pu avoir quatre ou cinq points en plus. On a juste besoin d’enchaîner quatre ou cinq bons résultats et là, on sera dangereux.”

À quoi vous vous attendiez en arrivant au Standard après avoir fait partie de la machine à titres qu’est le Club Bruges ?

”Je savais que ça ne serait pas facile. J’ai analysé le Standard et ce, depuis plusieurs années. Cela a toujours été un club à gros potentiel à mes yeux. Quand je vois l’Académie, les infrastructures, le stade, la passion qui règne dans cette ville, il y a un terreau fertile pour obtenir de bons résultats. Et j’avais le sentiment que les gens au club ne le voyaient plus. Vu de l’extérieur, le potentiel de ce club est énorme. C’est pourquoi j’ai voulu m’inscrire dans ce projet à long terme (contrat de trois ans) même si je sais que pour un coach, l’équilibre est toujours précaire. On doit encore renforcer notre académie, avoir encore plus de bons jeunes, faire des tops transferts. Les possibilités sont là et, plus vite qu’on ne le pense, le Standard peut aussi redevenir une machine à gagner.”

Carl Hoefkens congratulé par ses joueurs après la victoire à Louvain. ©JIMMY BOLCINA

Vous l’avez dit, l’équilibre pour un coach est précaire d’autant plus ici à Sclessin où on vous adule un jour avant de vous critiquer le lendemain.

”Mais c’est ce qui fait le charme de ce club. Et c’est ce qui m’a attiré. Les supporters sont à 100 % et veulent être fiers de leur équipe. Le Standard, c’est un club comme Marseille ou Naples, rien n’est vraiment rationnel. Bien sûr, on aimerait un peu plus d’équilibre mais c’est cette folie qui rend ce club si spécial. C’est l’une de ses plus grandes forces.”

Vous comprenez que les supporters ont du mal avec votre positivisme ?

”Oui. Sur le plan comptable, je ne suis pas content. Mais en tant que coach, qui voit tous les jours comment les garçons se comportent, je suis satisfait. Contre Westerlo, OK, on n’a pas gagné mais on n’a rien laissé à l’adversaire, on gagnait les duels et quand on perdait le ballon, on le regagnait dans les dix secondes. C’est ce à quoi je veux arriver : un football dominant. C’est, à mes yeux, le seul moyen pour obtenir des résultats à long terme. Je sais que ce sera compliqué. Mais si la sauce prend, on aura une équipe dominante. Je ne veux pas jouer la contre-attaque comme c’était le cas avant, et je ne parle pas de la saison passée, au club. On se doit d’être dominant et se battre 90 minutes.”

Comment décrieriez-vous votre relation avec vos joueurs ? Aujourd’hui, un coach doit être un papa, un ami ou encore un ennemi. C’est davantage du people management.

”Oui, c’est vrai. Moi, je veux un groupe qui peut s’autoréguler. Les gars doivent être responsables. Quand à Eupen, William Balikwisha ne fait pas son boulot, j’ai l’impression qu’il pense d’abord à lui avant l’équipe, donc je dois agir et je l’explique à tout le monde, je n’ai aucun secret. Je prends l’exemple d’Isaac Price. Avant le match contre Westerlo, je ne lui ai pas adressé la parole pendant une semaine juste pour provoquer une réaction chez lui. Cela a fonctionné car il était en colère contre moi et lorsqu’il est monté au jeu, il a été très bon. Je lui ai dit après le match : ce sentiment de revanche que tu as eu vis-à-vis de moi, qui t’a poussé à faire une bonne rentrée, tu dois le trouver toi-même en toi. Je ne devrais pas avoir à agir de la sorte pour te provoquer. Un coach doit donc donner de la confiance mais aussi dire la vérité quand il le faut. Parfois, tu dois être strict voire dur pour tirer le meilleur d’eux-mêmes.”

Quels ont été les coachs qui vous ont inspirés ?

”Je l’ai souvent dit : Eric Gerets et Christoph Daum. Ils m’ont énormément apporté. Eric, pour moi, c’est une légende. Il a été mon premier coach et la façon qu’il avait de travailler avec nous, c’était incroyable.”

Carl Hofkens n'oubliera jamais Eric Gerets, le Lion de Rekem a lancé sa carrière. ©

Le mercato en deux temps, cinq jours arrivés très tôt et quatre le dernier jour ne vous a pas aidé non plus.

”Non mais on le savait. Les joueurs qui sont arrivés rapidement sont devenus titulaires et il n’y avait pas une grande concurrence. D’autres sont arrivés tardivement et cela a changé la dynamique dans le groupe. Certains des titulaires des six premières journées ne l’étaient plus, comment allaient-ils réagir ? Les nouveaux, comment allaient-ils s’adapter ? Tout cela prend du temps. C’est pourquoi je me mets aussi une grosse pression pour que tous ces nouveaux joueurs puissent rapidement emmagasiner nos principes.”

Vous devez maintenant gérer les frustrations de ces joueurs qui ne sont plus titulaires voire plus du tout dans les 18.

”C’est le plus compliqué dans la vie d’un coach. Mais les joueurs doivent savoir qu’en arrivant au Standard, deux ou trois joueurs vont pousser derrière pour prendre leur place. Cela ne doit pas être facile d’être un joueur du Standard de Liège. C’est un de mes objectifs, cela doit être un objectif pour le club : renforcer la compétitivité. Les joueurs doivent se battre pour leur place, avoir une mentalité de vainqueur et on y travaille. À ce niveau, je ne suis pas encore totalement satisfait mais cela va changer. Moi, je l’ai dit aux joueurs, je m’en fous de qui joue. Si un U16 est capable de faire la différence, il jouera car je veux des résultats et avoir la meilleure équipe ce qui ne veut pas toujours dire avoir les meilleurs joueurs sur le terrain.”

Le T1 des Rouches est un passionné.

En parlant des jeunes, il se dit que vous assistez souvent aux entraînements au SL16 Football Campus.

”C’est important car je veux voir comment ils travaillent, quelle est leur mentalité. Après l’entraînement, je vais voir les U13, U15, U15 et je discute avec les coachs. Échanger, c’est primordial.”

Avec un tel bilan, n’avez-vous pas une crainte pour votre poste ?

” Non, je n’ai jamais eu de crainte. Je sais que les résultats priment. Mais pour moi, ce qui importe surtout, c’est la manière dont on travaille, comment on se bat pendant 90 minutes. Si on se donne à fond, qu’on a les bonnes ambitions et qu’on bosse comme on le fait, les résultats vont venir mais je sais que cela peut être compliqué, qu’il peut y avoir un niveau de stress, pas nécessairement chez moi mais dans le club. C’est là qu’il faut savoir reste lucide car si tu montres des signes de crainte, tu vas perdre tes joueurs. Je sais que je suis toujours resté le même, je n’ai jamais été crispé parce que les résultats n’étaient pas bons car sinon, le groupe le ressentira directement.”

Dimanche, face à Bruges, ce sera spécial compte tenu du contexte ; comment allez-vous préparer ce match ?

”Comme les autres, je sais que c’est une réponse bateau mais c’est la vérité. Ça ne sert à rien de changer les choses parce que c’est Bruges. Je veux qu’on joue notre jeu, peu importe l’adversaire. On doit toujours être dominant et ça doit être imprimé dans la mentalité de tous les membres du club. C’est ça le Standard. Toutes les équipes qui vont venir ici doivent se dire que ça sera compliqué pour eux.”

Ce dimanche, Ronny Deila et Philip Zinckernagel retrouveront Sclessin tandis que Carl Hoefkens retrouvera Bruges. ©PDV

La pression sera inévitablement décuplée lors de cette rencontre.

”On doit être prêt pour ce genre de rendez-vous. C’est ça qu’on veut : des matchs avec de l’engouement, du stress, de l’adrénaline. Si tu joues la Coupe d’Europe, c’est ça qui t’attend. Ce sentiment-là, on doit l’avoir à chaque match.”

Personnellement, vous ne serez pas habité par un sentiment de revanche envers Bruges ?

”Non car ce n’est pas dans ma nature. Je sais pourquoi l’aventure s’est terminée pour moi là-bas, j’ai réfléchi et analysé les raisons qui ont amené une telle décision. J’ai fait mon autocritique.”