”La saison 2023-2024 est déjà bien lancée et son entame ne fut pas simple pour notre club. Avec un renouvellement important au sein du noyau A, les premiers matches n’ont pas rapporté le nombre de points que nous espérions. Malgré cela, nous gardons la conviction que les nouveaux joueurs arrivés comme Zinho Vanheusden, Hayao Kawabe, Aiden O’Neill et Wilfried Kanga vont vraiment aider l’équipe. Dans un autre registre, les jeunes Isaac Price et Romaine Mundle ont déjà montré le potentiel qu’ils ont pour grandir au sein du club dans les saisons à venir. Avec les dernières arrivées que sont Isaac Hayden, Kamal Sowah, Moussa Djenepo et Steven Alzate, l’effectif est complet et dispose des ressources nécessaires pour réaliser de belles choses dans les prochains mois. Comme souvent dans le football, les choses prennent du temps même si le temps est précieux. Le travail acharné de Carl Hoefkens et son staff commence à se refléter dans les chiffres et nous ne pouvons que nous en réjouir. À côté de cela, le support inconditionnel de nos supporters dans ces moments difficiles a été particulièrement précieux. Même si beaucoup d’observateurs en furent surpris, le soutien constant des fans a également joué un grand rôle dans notre capacité à aller de l’avant et engranger les résultats positifs tant attendus. C’est aussi et peut-être surtout cela la force du Standard. Notre effectif U23 doit lui aussi trouver les ressources dans les prochaines semaines pour inverser la dynamique négative dans laquelle il se trouve. Nous y travaillons activement. À l’inverse, le Standard Femina a réussi son entame de championnat. Avec 13/15, notre équipe féminine partage la tête. La finale de Coupe historique vécue à Sclessin la saison dernière et un mercato bien ciblé doivent permettre à cet effectif de jouer le haut du tableau cette saison. Il en va de même pour notre équipe SL16 Futsal, dont l’ambition de rejoindre l’élite deux ans après sa création est plus que jamais d’actualité. En conclusion, malgré les difficultés bien réelles, une saine ambition est plus que jamais présente à tous les niveaux du club.”