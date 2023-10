Carl Hoefkens avant de recevoir Bruges : “Je ne nous considère pas comme un outsider”

Hoefkens savait qu’il serait amené sur le terrain des retrouvailles avec le Club Bruges et il a récité sa leçon, devant une assistance plus nombreuse qu’à l’habitude, avec une présence un peu plus importante de journalistes néerlandophones. Ni revanche, ni volonté de prouver quoi que ce soit, ni réjouissance de voir que le bilan de Ronny Deila, son successeur, est moins bon que le sien à la même époque (16 sur 27 pour le Norvégien, contre 19 sur 27 pour le Belge). Hoefkens a slalomé entre chaque question pour apporter la même réponse, ou à peu près : “Je suis concentré sur ce que j’ai à faire avec le Standard, pour le ramener où il doit être.”

D’ici à la mi-décembre, et un enchaînement de neuf matchs de (très) haut niveau, on saura où se situera le Standard, et la réception de Bruges peut être un premier point de passage pour situer les progrès. Hoefkens a rappelé que son équipe a le deuxième meilleur bilan comptable lors des cinq dernières journées (9 sur 15, à égalité avec Anderlecht) et la deuxième meilleure défense du championnat (8 buts encaissés). Mais il a aussi rappelé que son équipe devait être plus efficace dans le dernier tiers.

Saura-t-elle l’être dimanche ? “Je ne nous considère pas comme un outsider”, a en tout cas coupé le technicien, qui assure qu’il ne veut pas s’adapter à l’adversaire, qu’il s’appelle Bruges, Anderlecht, Gand ou l’Antwerp, les prochains adversaires. “J’ai assez peu parlé du match à Louvain, car on va avoir une séquence de gros matchs où on devra être décisif”, a encore glissé Hoefkens, qui était sur le banc adverse, il y a un peu plus d’un an, quand Bruges avait été corrigé 3-0.

"On avait été trop arrogant, se rappelle-t-il. On sortait d’une victoire contre Porto (0-4) en Ligue des champions.” Les Blauw en Zwart ne seront pas arrogants, dimanche, mais l’ambiance promet d’être électrique. “Kamal (Sowah) retrouve Bruges, Zinckernagel retrouve le Standard, les deux entraîneurs contre leurs anciens clubs. Tout cela rend l’atmosphère médiatique particulière, mais on doit rester concentré sur ce qu’on doit faire”, a encore dit Hoefkens, qui n’a pas dévié de sa ligne pendant le quart d’heure qu’a duré sa prise de parole. Focus sur le Standard, et rien d’autre. À 45 ans, l’expérience, ça compte.

Hayden va pouvoir comparer

À 28 ans, Isaac Hayden a déjà bien roulé sa bosse, au cours d’une carrière qui lui a permis de disputer 118 matchs de Premier League, avec Newcastle. Autant dire que le médian en a connu des ambiances électriques, notamment à St-James Park – le PSG pourrait en témoigner après sa défaite en Ligue des champions.

Dimanche, contre le Club Bruges, l’ancien Magpie va découvrir une autre version de Sclessin que celle qu’il a connue contre Westerlo, il y a deux semaines. “On en a pas mal parlé, entre nous, de ce match, a-t-il commenté. Je connais le contexte, les deux managers qui reviennent dans leurs anciens clubs. Il y a une certaine impatience à découvrir cela. Je vais pouvoir un peu comparer avec ce que j’ai connu à Newcastle (sourire).”