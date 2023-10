Carl Hoefkens avant Standard – Club Bruges : “Je n’ai aucun esprit de revanche”

Un match pour lequel l’entraîneur ne déplore aucun forfait, à l’exception de Laifis. “On ne doit pas se considérer comme un underdog, face à Bruges, a encore glissé Carl Hoefkens. On ne va pas changer notre manière de joueur parce que c’est Bruges. On a le deuxième meilleur bilan du championnat sur les cinq derniers matchs (9 sur 15) et on a montré à Louvain qu’on est capable de réagir dans un moment difficile.”

Isaac Hayden, lui, va découvrir pour la première fois la grosse ambiance de Sclessin. Il en a vu d’autres, en Angleterre, mais il n’a pas pu masquer une certaine impatience. “On a pas mal parlé du match, avec les changements de managers. Mais on doit rester concentré sur notre job de joueur, ne pas se laisser distraire par l’ambiance médiatique autour du match.” Avec une consigne, essentielle : mieux finir les actions dans le dernier tiers. Et gagner un premier match à Sclessin cette saison, enfin ?