Zinho Vanheusden évoque son amour pour les Rouches : “J’ai vite compris ce que ça voulait dire d’être supporter du Standard”

Son passé de supporter : “Dès mon plus jeune âge, j'ai su ce que c'était de mouiller le maillot”

Zinho Vanheusden, on se trouve au cœur de la T3, une tribune que vous avez occupée de nombreuses années en tant que supporter. Qu’est-ce que vous ressentez lorsque vous entrez dans ce lieu si particulier à vos yeux ?

”C’est toujours très spécial. Je ne sais pas combien de fois j’ai mis les pieds dans ce stade mais ce que je sais, c’est qu’à chaque fois, cela me procure la même émotion. C’est vraiment quelque chose qui est indescriptible, cela ne s’explique pas mais se ressent. C’est comme si c’était ma maison. Quand je suis ici, je me sens bien.”

Comment l’histoire d’amour est-elle née entre le club et vous ?

”Cela a commencé avec mon père (Johan). Il a été professionnel et a joué de l’autre côté de la Meuse à Seraing. Mais il a toujours été fan du Standard. Dès que j’ai commencé à jouer au foot, vers l’âge de 4 ans, il m’emmenait toutes les deux semaines au stade. Inutile de dire qu’il n’est pas difficile de tomber amoureux de ce club lorsque vous le découvrez pour la première fois.”

Durant de longues années, Zinho Vanheusden a été abonné en T3 mais aussi en T2. ©JC Guillaume

Vous souvenez-vous du premier match auquel vous avez assisté à Sclessin ?

”Franchement, je ne me souviens pas de l’adversaire, j’étais trop petit. Mais en grandissant, alors que je jouais au foot et pas encore au Standard, avec mon père on décortiquait le style de jeu des joueurs et spécialement Dante. J’adorais ce joueur. Mon papa me disait toujours : 'regarde comment il défend, comment il est positionné'. Tactiquement, j’apprenais déjà.”

Quand vous alliez au stade, vous aviez des habitudes, par superstition ?

”Surtout mon père (rires). Après une victoire, au prochain match à domicile, il se garait à la même place. Plus tard, même lorsque j’avais parking du club dans l’enceinte du stade, il tenait à ce qu’on se gare ailleurs, pour être au cœur des supporters.”

Pourquoi ?

”Il voulait m’apprendre ce que c’est de se sacrifier pour voir jouer son club. Il tenait à ce que je côtoie les gens, pour la plupart des ouvriers, qui se saignent aux quatre veines durant toute la semaine pour venir nous voir jouer le week-end. Même s’il fallait marcher 20 minutes pour arriver au stade, ce n’était pas grave tant que je pouvais m’imprégner de cet univers et comprendre ce que c’est véritablement d’être supporter du Standard. Le fan rouche veut qu’on se salisse sur le terrain comme il le fait durant la semaine pour avoir l’opportunité d’être présent au stade.”

guillement "Mon père se garait loin du stade pour qu'on marche au milieu des fans et que je comprenne ce que c'est d'être supporter du Standard."

Rapidement, la couleur rouge est devenue prédominante à la maison et un détail en particulier devait être respecté…

”Le lit aux couleurs du Standard (rires). J’adorais dormir dans des draps à l’effigie de mon club préféré. Je rêvais déjà de devenir pro au Standard. C’est en arrivant au club à 9 ans que c’est devenu un vrai objectif.”

Zinho Vanheusden a le Standard dans la peau depuis son plus jeune âge. ©DR

Son arrivée à l’Académie : “Maman ne t’inquiète pas, je deviendrai pro ici”

Justement, vous souvenez-vous du moment où vous avez pris connaissance de l’intérêt du Standard ?

”Très bien. J’étais proche de signer au PSV, tout était en fait réglé, il ne manquait qu’une signature sur un document. Mais un jour, on était dans un magasin à Hasselt avec mon père et son téléphone a sonné. C’était le papa d’Alessio Castro-Montes (Richard, recruteur pour le club) qui lui expliquait que le Standard me voulait. Il n’a suffi que d’un regard entre nous pour que la décision soit prise. Même si tout était réglé avec le PSV, il n’était même plus question de choix, cela s’imposait. Mon rêve avait toujours été de jouer un jour à Sclessin, l’opportunité se présentait. Dès que j’ai posé un pied à l’Académie, je n’avais plus qu’une obsession : devenir pro au Standard.”

En arrivant, vous ne parlez pas un mot de français. Au début, c’était compliqué.

”Pour moi non, mais pour ma mère oui. Au début, elle venait voir les entraînements et elle avait mal pour moi car elle voyait que je ne comprenais rien à ce que mon coach disait. Elle en a même pleuré. Mais je lui ai dit de ne pas s’en faire car j’avais un objectif clair : devenir pro au Standard. J’ai rapidement appris le français.”

guillement "Lorsque j'arrive à 9 ans, je ne parle pas français, je ne comprends rien, mais j'ai vite appris car j'avais un objectif: devenir pro ici."

L’entourage chez un joueur, encore plus chez un jeune, c’est capital. Le vôtre est très présent au point que votre papa n’a jamais manqué un de vos matchs.

”Déjà, sans lui, je ne serais pas ici. Mais oui, parfois il exagère (rires). Même pour des matchs de préparation pour lesquels il sait que je vais jouer 45 minutes, il est là. Il le fait pour que je sente sa présence, pour que je comprenne que quelqu’un est là pour moi. Est-ce que ça me rassure ? Oui, je ne peux pas m’imaginer qu’il ne soit pas là. Lorsque je monte sur le terrain, je sais où il se trouve et j’ai toujours un regard pour lui et ma famille. Ils sont importants pour moi.”

Revenons à vos années à l’Académie, rapidement vous êtes présenté comme le futur grand talent du club. Était-ce facile à vivre ?

”D’abord, je trouve qu’en Belgique, on va souvent trop vite en besogne. Quand un joueur joue cinq bons matchs, il doit directement aller en équipe nationale puis lorsqu’il enchaîne deux prestations moyennes, on dit qu’il n’est pas encore prêt. Moi, à l’époque, je ne me prenais pas la tête avec ce qu’on disait à mon propos car ma famille m’a toujours appris le goût du travail et surtout à ne pas m’enflammer.”

A son arrivée au Standard à l'âge de 9 ans, Zinho Vanheusden ne parlait pas un mot de français. ©DR

Venons-en à la première fois où vous intégrez le noyau pro pour un entraînement, quels souvenirs en gardez-vous ?

”J’avais 15 ans. Un membre du club devait venir me chercher à l’école où j’avais cours de 8 h 30 à 10 h. C’était très particulier de quitter l’école pour aller m’entraîner avec les pros. Ce jour-là, je n’ai rien écouté du cours qui a précédé mon départ pour l’Académie (rires). Je suis resté une semaine avec le noyau pro, c’était une expérience magique. Mais après, j’en voulais déjà plus.”

Quelques semaines plus tard, vous quittez le Standard pour l’Inter Milan. Avec le recul, vous le referiez ?

”Oui car je n’étais pas prêt pour intégrer l’équipe première. Ici, beaucoup de gens pensaient que j’allais jouer en pro à 16, 17 ans mais avec mon entourage, on savait que ce n’était pas le moment pour moi. Les années en Italie m’ont forgé, footballistiquement mais aussi humainement. On a parlé d’un choix financier aussi alors que j’aurais pu gagner plus au Standard.”

Justement, quel est votre rapport à l’argent dans un monde qui en brasse énormément ?

”Évidemment, tout le monde souhaite mettre ses proches à l’abri du besoin. Mais de mon côté, je ne place pas le volet financier avant le sportif. Cette année, j’ai fait pas mal de sacrifices à ce niveau pour revenir jouer ici.”

Ses deux retours à Sclessin : “Si je joue encore 10 ans au Standard, je serais content”

En 2018, vous revenez une première fois, à votre demande.

”J’avais envie de passer un cap et, cette fois, de me mêler aux pros. J’ai appelé mon agent et je lui ai dit que je voulais aller au Standard en prêt. Il m’a répondu que ça n’allait pas être facile car il y avait Luyindama et Laifis mais j’étais décidé. Olivier Renard, de son côté, voulait aussi m’avoir. La suite, on la connaît.”

Souvent, les footballeurs disent qu’ils ne pourraient pas porter un autre maillot dans leur pays et cela se retourne parfois contre eux. Pour vous, cela semble vraiment inconcevable.

”Totalement et je ne le dis pas pour faire un effet d’annonce, c’est parce que je le ressens.”

Zinho Vanheusden ne se voit pas porter un autre maillot que celui du Standard. ©JIMMY BOLCINA

Votre père a dit : “si Zinho peut jouer 15 ans au Standard, ce serait magnifique”. Faire sa carrière dans un seul club, dans le foot moderne, est-ce vraiment réalisable ?

”C’est plus compliqué aujourd’hui car déjà, le club doit aussi le vouloir. Avec ce que j’ai déjà connu, si je peux jouer encore dix ans ici, je serais vraiment content. Est-ce que cela pourrait être assimilé à un manque d’ambition ? Je vais vous dire, ce que les gens pensent, je n’en ai que faire car le plus important, c’est que je sois heureux. Le reste, c’est de la littérature.”

Porter le brassard de votre club de cœur, qu’est-ce que cela représente ?

”C’est magnifique de l’avoir mais je ne changerai pas si je ne l’ai pas. Par contre, il me donne une responsabilité supplémentaire vis-à-vis des supporters. C’est comme un contrat qui stipule qu’on doit tout donner. Quand j’ai ce brassard, je me rappelle des 20 minutes à marcher au milieu des supporters pour rejoindre le stade quand j’étais jeune.”

Cet été, vous avez effectué votre second retour. Comment l’expliquez-vous ?

”Ce club ne laisse pas indifférent. Regardez Polo (Mpoku), Mehdi (Carcela), Poco ou encore Moussa (Djenepo) aujourd’hui. Quand tu as porté ce maillot, que tu évolues dans ce stade, que tu as goûté à ce que c’est d’être un joueur du Standard et d’être respecté en tant que tel, quand vient l’opportunité de revenir, le choix est vite fait.”

Zinho Vanheusden est chez lui à Sclessin. ©JC Guillaume

Enfin, votre histoire d’amour avec le Standard sera parfaite si… ?

”Si je peux un jour soulever un trophée avec ce maillot. C’est mon rêve ultime et on y travaille.”