Deila et Zinckernagel copieusement sifflés et Juarez exclu : les anciens n’étaient pas les bienvenus à Sclessin

Mais résumer la furia retrouvée de Sclessin à sa simple présence serait réducteur. Car il y a des matchs où le simple fait de poser un pied autour du stade des Rouches vous fait comprendre que vous n’allez pas vivre une rencontre comme les autres. Ce Standard- Club Bruges est à intégrer dans cette catégorie. On a l’impression que le stade bouillonnait déjà avant même que les 24 853 spectateurs (sold out et record de la saison) n’y prennent place.

Entre un speaker déchaîné et un avant-match électrique, l’enceinte liégeoise avait sorti sa tenue de gala. Et alors que tout le monde attendait les chants et sifflets anti-Deila, la tribune 3 a envoyé un message clair au moment de dévoiler un tifo qui dévoilait les lettres RSCL (Royal Standard Club de Liège) : les fans rouches étaient là pour supporter leur équipe avant de s’en prendre à leurs anciens. La seule pique manuscrite était l’œuvre de la tribune 4 et du PHK. “Vous pouvez acheter notre entraîneur, nos joueurs mais pas notre ferveur”, pouvait-on y lire. Un message qui résumait bien l’attiude générale, à souligner.

Les fans rouches ont envoyé un message à la direction brugeoise. ©DR

Dans une ambiance des grands jours, l’ouverture du score de Bope Bokadi à la 11e minute est évidemment venue ajouter quelques degrés au brasier, malgré la longue intervention du VAR et… l’erreur du speaker, qui a annoncé WiIlfried Kanga buteur au lieu du défenseur congolais, avant de se rattraper une fois le but checké et validé. Faute avouée et pardonnée.

De la tension et des cartons

Par la suite, le public rouche – qui a sifflé Zinckernagel à chaque toucher de balle – a tenu sa réputation en faisant rimer la l'opposition avec tension. Les débats très vifs et les coups de sifflet d’Erik Lambrechs, arbitre du soir, ont eu don de faire frémir les acteurs, notamment Skov Olsen (qui a dégagé un ballon en tribune) et Djenepo, qui réclamait plusieurs fautes sur sa personne. Les deux hommes ont été avertis.

Juste avant le retour des vestiaires, le premier chant anti-Deila s’est (seulement) fait entendre. Puis une mini-bagarre générale a éclaté. Les choses se sont rapidement calmées… avant de reprendre de plus belle dans le couloir menant aux vestiaires. Là, c’est le toujours très chaud Efrain Juarez qui s’est illustré, en allant presque à la confrontation physique avec l’arbitre, qui l’a logiquement exclu (le T2 de Deila a passé la deuxième période en tribune).

Deila a applaudi les fans brugeois en fin de rencontre avant de rentrer tête baissée vers les vestiaires. ©TSI

Une émotion retrouvée

Lors du deuxième acte, le public liégeois était à l’image de son équipe : moins oppressant. Et Skov Olsen a égalisé, avant de chambrer les fans rouches. Une mauvaise idée, puisque Isaac Price a rendu l’avantage aux siens quelques minutes plus tard, offrant à Sclessin sa plus belle émotion de la saison. Et la plus intense depuis longtemps. Car cela fait un bail qu’on avait plus vu le stade Maurice Dufrasne léviter à ce point. Comme si le temps s'arrêtait.

Au coup de sifflet final, soulagement et chants se sont (évidemment) mêlés à certaines moqueries (“Allez Ronny, chante avec nous”) envers Deila, qui a tout de même salué le public brugeois avant de rentrer aux vestiaires, tête baissée. Pendant ce temps-là, Sclessin communiait avec ses joueurs dans une enceinte en fusion. Avec des sourires à profusion.