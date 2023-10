Isaac Price commente son but décisif : “Le coach a couru plus vite que moi”

Isaac, quel a été votre sentiment après ce but ?

”C’était beaucoup d’émotions. Je me suis dit que le travail acharné que j’ai fourni a porté ses fruits. Au début de la saison, j’ai tout joué, puis de nouveaux joueurs sont arrivés et les résultats se sont améliorés. C’était dur d’assister à cela depuis le banc. À Eupen, je n’étais même pas dans le noyau. J’ai essayé de rester positif et d’attendre ma chance. C’était décevant, mais on ne peut rien y faire, si ce n’est faire ses preuves à l’entraînement pour retrouver les bonnes grâces du manager. C’est ce que j’ai fait. C’est un sentiment très agréable.”

Carl Hoefkens n’a pas été tendre avec vous avant le match contre Westerlo en ne vous parlant pas pendant une semaine. Quelle relation entretenez-vous ?

”Ce que vous dites est vrai. Mais en général, je parle toujours avec lui. Il me dit ce que je dois améliorer pour avoir plus de temps de jeu et je le fais à l’entraînement. Il est un peu comme une figure paternelle pour moi d’autant que je vis seul ici. Je prends tous ses conseils en considération et le voir courir vers moi après mon but m’a procuré beaucoup d’émotions. Il est encore rapide hein, il était au poteau de corner avant moi (rire).”

En frappant le ballon, vous sentez qu’elle va rentrer ?

”J’ai senti que c’était un bon tir. Je l’ai vu entrer dans le but et à ce moment-là, j’ai eu l’impression que tout s’arrêtait. J’ai vu le manager courir, alors je me suis dit que j’allais courir vers lui.”

À qui avez-vous d’abord pensé ?

”À moi et au travail que j’ai accompli en restant plus longtemps sur le terrain après les séances pour me perfectionner.”