L’avis de l’expert : Ngoy prend une autre dimension

Depuis, le jeune rouche a travaillé, encore et encore, notamment sur son positionnement pour faire en sorte que ses mouvements soient désormais naturels tout en étant sur son mauvais pied. Cette révélation aux yeux du grand public aurait dû avoir lieu un an plus tôt lorsqu’il a profité d’une blessure de Dussenne pour se faire une place dans le 11 de Ronny Deila. À cette époque, on se demandait même comment Dussenne allait pouvoir récupérer sa place. Ce fut à la faveur d’une blessure de Ngoy. Aujourd’hui, ce résonnement prévaut aussi pour Kostas Laifis, resté à quai après son faux départ cet été. Ngoy représente clairement l’avenir au Standard et il serait dommage de freiner cette éclosion.