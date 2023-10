Nathan Ngoy sur sa progression au Standard : “Pourtant, je n’ai encore rien fait”

On l’affirmera donc à sa place, sa prestation face aux Brugeois de Deila est bel et bien la meilleure du défenseur central depuis son arrivée chez les professionnels. En quelques semaines, le souriant Liégeois a passé un cap. Dimanche dernier, Ngoy n’a pas été déstabilisé par le contexte de la rencontre. “Je suis très calme, je sais ce que je dois faire donc je ne m’occupe pas de ce qui se passe autour des matchs, je garde toujours la tête froide.”

Il a su gommer les erreurs inutiles

Lancé la saison dernière par Ronny Deila qui voyait en lui un grand talent en devenir, Nathan Ngoy a rapidement été freiné par une vilaine blessure qui l’a écarté des terrains durant de longs mois, le poussant à se faire opérer. “J’ai déjà eu des blessures auparavant, mais celle-là, elle m’a vraiment donné la dalle (sic)”, nous précisait-il à son retour en avril dernier. Depuis, Ngoy a travaillé physiquement pour être prêt en ce début de saison. Une saison qu’il a commencée sur le banc lors des deux premières journées avant d’être titularisé à Charleroi sur le côté gauche de la défense centrale. Une position pas naturelle pour le Standardman qui partait à la faute en fin de match provocant un penalty, certes léger.

A Charleroi, Nathan Ngoy avait provoqué un penalty en fin de match avant d'être exclu alors que les Rouches menaient 0-1.

Trois semaines plus tard, Ngoy, toujours pas habitué à défendre sur son mauvais pied, provoquait la faute, évitable, qui amenait le 0-1 du RWDM. Après ce match, le Belge a encaissé un nouveau coup dur : le retour de Kostas Laifis qui le renvoyait sur le banc à l’occasion du déplacement à Eupen.

Pas question pour autant dans le chef du jeune talent rouche de s’inquiéter. “Je suis de nature un gars positif donc je ne me pose pas trop de questions. Quand je suis sur le terrain, j’essaie de faire le job et quand je suis sur le banc, je fais tout pour regagner ma place. Pour le moment, je suis titulaire et je dois continuer à travailler.”

Il analyse ses matchs avec ses analystes vidéo

Suite au déplacement à Eupen et la blessure de Kostas Laifis, Nathan Ngoy a retrouvé le onze de base et il ne cesse de grandir au point que le fait de défendre sur son mauvais pied ne constitue plus une épreuve pour lui. “Mes coachs m’aident beaucoup car ce n’est pas mon poste de prédilection. J’essaie de progresser de match en match. Le coach, il peut me mettre où il veut, je ferai tout pour répondre présent.”

Pour progresser, le défenseur central met toutes les chances de son côté. “J’analyse chacun de mes matchs avec mes analystes vidéo. Ils me font progresser. Je sais que je dois continuer et garder la tête froide car je n’ai encore rien fait de toute façon.”

Vanheusden en exemple, Hoefkens surpris par sa non-sélection

La semaine dernière, lors d’un entretien qu’il nous a réservé, Zinho Vanheusden avait ces quelques mots pour Nathan Ngoy. “Je me reconnais vraiment en lui, je lui ai d’ailleurs déjà dit. C’est un bon joueur qui aura forcément des hauts et des bas, mais je serai toujours là pour lui.” Des paroles qui ont résonné dans la tête du principal intéressé. “Zinho, c’est un grand frère, il m’aide sur et en dehors du terrain. Je le connais depuis longtemps et je sais que je peux beaucoup apprendre à ses côtés. J’essaie toujours d’appliquer ses conseils et de prendre exemple sur ce qu’il fait. C’est la même chose avec Bope ou encore, l’année passée, avec Dussenne et Laifis. J’essaie d’apprendre des grands.”

Nathan Ngoy apprend énormément au contact de son aîné, Zinho Vanheusden. ©PDV

Après le match de dimanche dernier, Carl Hoefkens est revenu avec insistance sur la belle prestation de son joueur tout en s’étonnant de sa non-sélection chez les Diablotins de Gill Swerts. “J’ai été très étonné qu’il ne figure pas dans la sélection des Diablotins. Il joue dans une défense qui est l’une des meilleures de Pro League, à un poste qui n’est pas naturel pour lui. Il est intelligent et un top gars qui peut avoir une très belle carrière.”