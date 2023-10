Standard : Pourquoi Bope Bokadi n’a pas encore prolongé

En attendant, à 27 ans, l’homme aux 146 matchs sous le maillot liégeois est en pleine bourre. Si bien que les fans commencent à se poser des questions quant à son avenir. Une interrogation collective légitime puisque le droitier est entré dans sa dernière année de contrat. Sans ses nombreuses blessures (ligaments croisés des deux genoux ainsi qu’une rupture du tendon d’Achille), Bokadi ne serait certainement plus Rouche en ce moment. Mais le défenseur central en est désormais à plus de sept ans de présence à Sclessin.

Le joueur l’affirmait la saison dernière : il veut rester

Reste maintenant à savoir si Bokadi imitera Kostas Laifis (qui va aller au bout de son contrat cette saison avant de partir libre en juin) où s’il prolongera son bail. La saison dernière, interrogé sur son avenir, il avait pourtant été clair. “Je n’ai connu que deux clubs dans ma carrière, le TP Mazembe, et le Standard. J’ai deux familles, l’une à Lubumbashi et l’autre ici, à Liège. Avec ma famille, on s’y plaît. Mes enfants (une fille, Merxia et un garçon, Joseph) sont nés au Congo mais ils ont grandi à Liège. C’est pourquoi je n’ai pas envie de bouger. Si le club reçoit des offres et que je dois partir, on en parlera mais moi, mon but est de me focaliser sur le jeu et surtout, de rester au Standard.”

Cette saison, Bokadi a atteint un très bon niveau.

Et le Standardman de pousser plus loin sa réflexion. “Je ne veux pas partir pour partir, si on me propose un contrat longue durée puis encadrer les jeunes, je ne dirai pas non. ”

Il ne sera pas écarté s’il ne prolonge pas

Mais alors, où en est-on exactement dans le dossier de la prolongation du Congolais ? Les discussions ont démarré il y a déjà plusieurs mois. La saison dernière, les négociations entre les deux parties n’ont pas permis de déboucher sur un accord, Bokadi n’étant pas en phase avec la proposition du club principautaire qui était pourtant bien décidé à augmenter son salaire. Mais à l’heure actuelle, l’espoir de voir l’ancien joueur du TP Mazembe prolonger son séjour à Liège est toujours de mise, les deux parties n’ayant pas rompu les négociations.

Aussi, en cas de désaccord final, le Standard n’entend pas mettre des bâtons dans les roues de son joueur et ainsi l’écarter du groupe comme il a pu le faire la saison dernière avec Selim Amallah ou encore Nicolas Raskin qui avaient été congédiés suite à l’échec des négociations. En interne, on compare davantage le dossier du Congolais à celui de Gojko Cimirot qui, lui, n’a pas été écarté malgré sa non-prolongation.