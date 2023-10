Noah Mawete, capitaine du SL16 FC : “Je n’aurais jamais imaginé jouer un jour pour le Standard”

Son parcours : “J’adore le poste de médian, comme mes modèles Pogba et Tchouaméni”

Originaire de Jehay, c’est à Amay que Noah Mawete a commencé le football, avant de se diriger vers le club de Bas-Oha, à l’âge de 12 ans. “Petit, j’évoluais comme défenseur central mais on m’a ensuite repositionné plus haut car j’aimais aller de l’avant et casser les lignes”, se souvient-il. “J’ai joué comme numéro 10, puis comme numéro 8 et enfin comme numéro 6. C’est à ce poste que j’ai intégré le centre de formation du Standard.”

Il évoluait alors en U14 et venait d’être surclassé. “La saison passée, j’ai dépanné comme défenseur central mais ma position, c’est vraiment celle de médian. J’adore être au cœur du jeu, me projeter vers l’avant, défendre et beaucoup courir. C’est un rôle important et mes modèles sont Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni ou Frenkie De Jong.” Que du beau monde.

Ce que représente le Standard : “Je passais tous les jours devant le stade”

Le Standard a toujours fait partie de la vie de Noah Mawete. “Petit, j’étais déjà fan du club. Je venais voir des matchs, à l’époque de Batshuayi et Ezekiel (2013-2014). Mais jamais je n’aurais pensé me retrouver un jour à porter ce maillot. Pourtant, je passais tous les jours devant le stade et j’ai toujours été charmé par la passion qui règne au Standard et par les supporters.”

Lorsqu’il a enfilé la première fois le maillot rouche, le jeune Belge ne pensait pas forcément parvenir à faire son trou. “Quand je suis arrivé de Bas-Oha, je me voyais comme un gamin qui avait moins de capacités que les autres. Je ne me suis jamais imaginé être directement titulaire. Mais les choses ont finalement bien fonctionné et j’ai même été repris en équipe nationale. C’est là que j’ai commencé à me dire que je n’étais peut-être pas un mauvais joueur.”

Les attentes : “Dans mon école, tout le monde sait qui je suis”

Une discussion d’une demi-heure avec lui suffit pour comprendre que Noah Mawete n’est pas du genre à se mettre la pression. “Je ne la ressens pas”, indique-t-il. “Même quand il y a beaucoup de gens dans le stade, je reste relax. J’essaie de me donner à fond et de prendre le maximum de plaisir. Je n’ai pas encore connu de moments difficiles dans ma carrière et je me dis que mon avenir est dans les mains de Dieu.”

Pourtant, son nom est souvent cité parmi les jeunes talents dont l’éclosion est attendue. “Cela me fait plaisir qu’on me connaisse malgré mon jeune âge. Dans mon école, tout le monde sait qui je suis et entendre des choses positives sur moi, ça me fait plaisir. C’est bon signe.”

L’école : “Je me réjouis que ce soit terminé”

Noah Mawete est dans sa dernière année secondaire, à l’IPES de Seraing. “Ce n’est pas évident de combiner le côté scolaire avec cinq entraînements et un match par semaine mais l’école est très compréhensive et s’adapte à mes absences. Je me réjouis d’avoir terminé cette année et je serai soulagé d’avoir mon diplôme pour pouvoir me concentrer à 100 % sur le football. Ce serait bête d’arrêter maintenant ou de rater ma dernière année.”

C’est ce qui lui répète souvent sa maman. “Mes parents et ma sœur de 21 ans me soutiennent dans le foot depuis que je suis petit. Ma maman faisait tous les trajets pour me conduire à gauche et à droite. Mais depuis quelques semaines, je vis seul dans un appartement à Ans et elle vit cette situation moins bien que moi. Elle vient tout de même me voir à tous les matchs et elle passe souvent me dire bonjour. Mais elle sait que j’ai besoin d’être seul pour bien me sentir et j’ai la chance qu’elle ne me mette pas la pression par rapport au foot. Elle est simplement heureuse pour moi. Et présente.”

Son rôle de capitaine : “Je suis aussi proche des petits que des grands”

Solitaire dans la vie, Noah Mawete se transforme une fois les crampons chaussés. “J’aime être dans ma bulle mais une fois sur le terrain, je lâche tout. Et j’aime porter l’équipe, prendre mes responsabilités.”

À tel point qu’il a été désigné capitaine par Joseph Laumann en début de saison. “Je ne fais pas de grands discours mais je n’ai pas peur de parler et prends ce rôle à cœur. Malgré mon jeune âge, je suis aussi proche des petits que des grands, dans le vestiaire.”

Et il a une très bonne relation avec son coach. “On parle beaucoup et pas uniquement de football. De la vie, aussi. Il essaie de me donner un maximum de conseils et il apprécie mon comportement.”

Et ce n’est pas l’absence de résultats, en ce début de saison, qui va y changer quelque chose. “Pour le moment, les points ne suivent pas mais la Challenger Pro League a gagné en qualité. L’âge ne doit pas être une excuse mais physiquement, cela demande une adaptation. Je reste tout de même positif car on apprend énormément chaque week-end.”

Son plan de carrière : “Yaya Touré a révolutionné le poste et m’a donné des conseils”

Noah Mawete a la tête sur des épaules et des objectifs bien précis. “Je me projette surtout à court terme : j’aimerais faire mes preuves au Standard, aller chercher du temps de jeu avec l’équipe première et ensuite intégrer le groupe de manière fixe. Pour ce faire, je dois être à 100 % à chaque match car je sais que chaque rencontre peut être décisive pour la suite. Si je reste moi-même, le reste suivra et tout se passera bien.”

Durant la préparation estivale, le numéro 26 du SL16 FC a pu côtoyer le noyau professionnel et participer à plusieurs matchs amicaux. Et il a eu l’occasion de parler à l’une de ses idoles : Yaya Touré. “On a discuté et c’est une très bonne personne. Il m’a donné des conseils. C’est un très grand joueur qui a révolutionné le poste de numéro 8. Je suis allé voir des vidéos : quand il jouait, il était partout. Il savait autant marquer que défendre… et il a joué au Barça, mon club préféré”, termine-t-il avec des étoiles dans les yeux.