Blessé par Flamini à Arsenal, un titre avec Newcastle : quelle est l’histoire d’Isaac Hayden ?

Fils d’une mère anglaise et d’un père jamaïcain, qui a joué chez les jeunes à Aston Villa, Hayden a mené une vie scolaire de qualité et une évolution quasiment parfaite dans le milieu du football. Formé à SouthEnd United, il est scouté par Arsenal, qui ne tarde pas à l’intégrer dans ses équipes de jeunes. Le potentiel est là, et il n’y a que le foot qui compte. “Gamin, je faisais du skate-board, je jouais au golf, se rappelait-il dans un podcast diffusé l’année passée. Mais vers 14-15 ans, je n’ai plus pensé qu’au foot.”

Encore maintenant, il ne pense qu’au foot, au point qu’il consigne dans des cahiers ses expériences dans les différents clubs par où il est passé, l’influence des entraîneurs (Arsène Wenger à Arsenal, Rafael Benitez à Newcastle). Il a une mémoire de ses matchs qui lui permet de presque réciter chacun d’eux. Mais il n’y a pas que de belles histoires, au cours d’un parcours qui l’a amené à être trimballé dans quelques clubs, en prêt, à Hull City et Norwich notamment.

Une blessure l’a empêché de jouer pour Arsenal

À Arsenal, la veille de ce qui devait être son premier match de Premier League avec les Gunners, contre Hull City, Hayden est taclé par Mathieu Flamini. “J’ai directement entendu un double craquement”, expliqua-t-il dans le Guardian. La blessure est compliquée et l’écarte des pelouses pour un long moment, et Hayden ne jouera jamais pour Arsenal. “Je n’en veux pas à Mathieu, disait-il lors de sa conférence de presse de présentation au Standard, avant le match contre le Club Bruges. Cela fait partie de mon histoire. Avec le recul, et l’expérience, je parviens à relativiser les blessures.”

Isaac Hayden, lors d'un match avec Newcastle, en 2020. ©IMAGO/Sportimage

Il a dû sérieusement relativiser, ces dernières saisons, en raison des nombreuses blessures dont il a été la victime, notamment au genou, lui faisant manquer l’équivalent de plus d’une année de matchs (400 jours), depuis 2020. “Il y a eu trois ou quatre blessures de suite qui m’ont perturbé”, glisse-t-il. C’était à l’époque de Newcastle, puis de Norwich.

S’il a pris part à la montée des Magpies de Championship en Premier League, en 2017, et qu’il a encore été un élément qui a compté lors des premières années en D1 anglaise, son horizon s’est peu à peu bouché. Matz Sels a croisé Hayden lors de la saison de la montée à Newcastle. Si les souvenirs ne sont pas nombreux – “c’était il y a longtemps”, sourit le gardien des Diables rouges –, il retient un ou deux éléments : “Un bon jeu long, et une bonne technique.” Et en dehors du terrain : “Un bon mec, intelligent.”

Une amende de 20 000 € pour un tweet

L’impression qu’il avait laissée lors de sa conférence de presse liégeoise était en effet celle d’un joueur posé, au phrasé construit. Une fois, il lui est arrivé de déraper. Après un match de Newcastle, contre Chelsea, et alors qu’il était en tribunes, blessé, il s’était fendu d’un tweet, en réponse à un message du club, sur la performance de l’équipe : “Belle performance des garçons, contre 12 hommes.” Sanction de la fédération : une amende de 20 000 €. “Elle a été payée par le club”, sourit après coup Hayden dont c’est à peu près le seul écart en carrière.

Au Standard, il va tenter de la relancer, cette carrière. “Je pouvais rester en Championship, mais à 100 % de mes moyens je voulais jouer en D1, évoque-t-il. J’avais besoin d’un nouveau challenge.” À Liège, il évolue dans le milieu avec Steven Alzate, “un joueur intelligent, que j’avais déjà croisé en Angleterre. Ce n’est pas compliqué de jouer avec lui”. À 28 ans, il est un des joueurs les plus expérimentés du groupe liégeois. Mais il reste ambitieux et travailleur. Envisage-t-il de retourner en Premier League ? “En foot, ça va très vite”, sourit-il.

Approché par la Jamaïque, il veut jouer pour l’Angleterre

Isaac Hayden a un papa jamaïcain, et, à ce titre, il a été approché par la fédération jamaïquaine. Mais la réponse d’Hayden est claire : “Je ne me vois pas arriver dans une sélection par opportunisme, je ne veux pas prendre la place d’un joueur qui a disputé tous les matchs et pouvoir jouer une Coupe du monde à sa place.” Hayden, né à Chelmsford, a joué dans toutes les catégories d’âge en sélection anglaise, des moins de 16 ans aux Espoirs. “C’est toujours un rêve de jouer pour la sélection anglaise”, assure-t-il.