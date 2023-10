Aron Donnum, l'ancien capitaine du Standard, s’éclate à Toulouse : “Ici, les fans ne veulent pas nous tuer après un mauvais match”

À lire aussi

Aron, cela va bientôt faire un an que vous êtes fiancé. Le mariage, c’est pour bientôt ?

“Ah, directement une question difficile (sourire). On n’a pas encore trouvé la date, avec nos calendriers footballistiques respectifs (NdlR : sa compagne évolue à Tottenham), ce n’est pas évident. J’espère que ce sera l’an prochain, mais on ne veut pas précipiter les choses.”

En attendant, le souvenir de votre demande est encore dans toutes les mémoires.

“C’était vraiment un des meilleurs moments que j’ai vécus. Demander la main de l’amour de ma vie – qui a dit oui ! – c’était incroyable. Surtout dans le contexte d’un Clasico, avec le match arrêté. J’ai plein de photos à la maison et le stade du Standard et les supporters feront à jamais partie de mon histoire professionnelle et personnelle.”

guillement Les joueurs ne sont pas toujours bien traités par les supporters du Standard.

On se permet d’être offensif directement : cela ne vous a pas empêché de dire que le public de Toulouse était le plus beau pour lequel vous avez joué. Cela n’a pas fait plaisir aux supporters du Standard.

“Je savais que vous m’en parleriez. Je vais vous expliquer pourquoi j’ai dit ça. C’est comme quand on est en couple : tu veux trouver la perle rare. Et ici, j’ai trouvé un public qui coche toutes les cases. Il soutient l’équipe à tout moment. Même dans les matchs moins bons, les fans toulousains saluent les efforts réalisés. L’atmosphère au Standard est évidemment incroyable mais les joueurs ne sont pas toujours bien traités. Prenez l’exemple de Renaud Emond : il a été détesté par une bonne partie du public car il ne marquait plus. C’est quelque chose de nocif pour un joueur. C’est compliqué d’être performant dans ce genre de situation.”

Les fans liégeois sont un peu trop durs ?

“Quand je suis arrivé de Norvège, je n’étais pas très apprécié. Je l’ai ressenti. C’était quelque chose de nouveau pour moi. Après un mauvais match, on a parfois l’impression que les fans du Standard veulent nous tuer. On doit parfois se cacher pour ne pas être vus après une défaite. Dans ce sens, je trouve que ça va un peu trop loin. Pour moi, cela s’est bien terminé avec une bonne relation la saison passée. Je suis heureux de la manière dont les choses ont changé à mon égard. Mais ici, à Toulouse, les fans sont plus compréhensifs.”

C’est ce qui explique que votre intégration a été si rapide au Téfécé ?

“L’équipe m’a aussi bien accueilli. Je me sens bien à Toulouse. Les gens sont cool et la météo est bien meilleure qu’en Belgique. Le fait de jouer dans un championnat plus huppé que la Belgique. On joue des gros matchs chaque semaine. Et évoluer en coupe d’Europe, c’est aussi un sacré plus. La semaine prochaine, on va jouer à Liverpool. C’est génial, non ?”

Vous êtes aussi le talisman de l’équipe : quand vous êtes titulaire, Toulouse ne perd pas.

“C’est une vraie stat ?”

guillement Ici, je joue à ma position : cela me permet d'être moi-même.

Oui : cinq titularisations, deux victoires, trois partages.

”Ah, c’est cool, je ne savais pas. J’ai la chance d’avoir rapidement intégré le onze de base et je joue à ma position, comme ailier offensif droit ou gauche. Cela me permet d’être moi-même.”

Cela n’a pas toujours été le cas au Standard ?

“C’est un sentiment différent. Je suis très heureux d’avoir connu cette expérience de wingback (ailier latéral dans une défense à cinq) avec Ronny Deila car j’ai amélioré mon jeu défensif. Mais c’est quelque chose qui n’était pas naturel. Ici, j’ai retrouvé mon poste de prédilection et je me sens mieux en étant plus offensif.”

On l’a vu face à l’Union en Europa League : vous aviez été très bon.

“C’était spécial de revenir jouer face à un club belge, dans le stade d’Anderlecht, si peu de temps après avoir quitté la Pro League. J’avais donné beaucoup de conseils à mes équipiers sur cette équipe contre qui j’avais joué cinq fois. Mais je n’avais gagné qu’une seule fois. J’espère que nous pourrons les battre à la maison à la fin du mois de novembre.”

guillement Au Standard, j'ai parfois eu l'impression d'être l'entraîneur.

Vos conseils seront encore importants. On va finir par vous appeler coach Donnum.

“Oh, mais je me suis déjà un peu senti entraîneur durant mes derniers mois au Standard (rires).”

Comment ça ? Vous n’appréciez pas Carl Hoefkens ?

“Si si. J’ai une bonne relation avec Carl, c’est un bon coach. Un des meilleurs que j’ai connus. Il mérite de réussir. Mais on a connu un début de saison compliqué. On avait une équipe jeune. En tant que capitaine, j’ai dû prendre mes responsabilités. J’étais d’ailleurs fier. Un étranger capitaine du Standard, j’ai cru comprendre que ce n’était pas arrivé très souvent.”

Donnum n'avait pas gagné un seul match comme capitaine avec le Standard, avantde signer à Toulouse. ©DHA

Le niveau affiché en début de saison vous a inquiété ? On vous a parfois vu tête baissée, presque résigné.

“Il y avait un peu d’inquiétude de ne pas voir arriver de nouveaux joueurs. On avait beaucoup de joueurs de l’Académie dans l’effectif. Et pas mal de joueurs en prêt. Ce n’est jamais la même chose d’avoir un joueur en prêt – qui va retourner dans son club l’été suivant – ou un joueur qui a un contrat de trois ans. L’impact des mauvais résultats n’est pas le même pour l’un ou pour l’autre.”

guillement Quand j'ai prolongé mon contrat, ce n'était pas pour partir un mois plus tard.

Vous avez prolongé votre contrat en août mais vous êtes quand même parti un mois après.

“C’est vrai. Mais quitter le club cet été n’était pas mon idée de base. Sinon, j’aurais attendu la fin du mercato pour resigner. Or, je l’ai fait sans pression, pour un salaire supérieur à ce que j’avais mais la différence n’était pas énorme non plus. Je ne suis pas resté pour l’argent. J’aurais pu gagner plus en retournant en Norvège. Mais j’ai discuté avec Fergal (Harkin), pour qui j’ai beaucoup de respect car il traite bien les joueurs, et on s’est dit que c’était le bon moment. À aucun moment, l’objectif n’a été de prolonger mon contrat pour pouvoir me vendre plus cher. Mais on savait que si une offre convenait tant au club qu’à moi, on se mettrait à table.”

Cette offre est arrivée à la fin du mois d’août et les choses n’ont pas traîné.

“C’est le moins que l’on puisse dire. Je n’ai même pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Le club et moi avons fait une communication sur les réseaux sociaux mais tout a été tellement vite. Je me suis levé à cinq heures du matin, j’ai pris l’avion pour Toulouse, j’ai signé le jeudi et je jouais déjà mes premières minutes le dimanche.”

Suite à votre départ, le Standard a accéléré son mercato avec quatre renforts (Djenepo, Sowah, Hayden et Alzate).

“Oui, j’étais à peine parti que j’ai vu que le club annonçait l’arrivée de plein de joueurs (rires). J’en ai rigolé avec Steven Alzate en lui disant qu’il était revenu grâce à moi. Et cela semble porter ses fruits au vu des récents résultats. Ne pensez toutefois pas que le club m’a demandé de partir à tout prix : le Standard voulait une certaine somme d’argent et il l’a reçue. Si j’avais voulu rester, le club m’aurait dit oui. Mais j’étais heureux de faire un pas en avant. C’était une belle offre pour tout le monde.”

guillement Si le Standard avait plus de moyens, Deila et Zinckernagel seraient restés

Vous connaissiez aussi la situation financière délicate du Standard.

“Oui, évidemment. Et je voulais que le club puisse gagner de l’argent sur mon transfert. C’était important pour moi. Je ne voulais pas vivre une situation comme celle de Selim (Amallah) ou Nico (Raskin), qui sont de super mecs. Les finances du club ont impacté pas mal de choses ces derniers mois.”

Le départ de Ronny Deila et Philip Zinckernagel, par exemple ?

“Tout à fait. Avec plus de moyens, Ronny et Philip seraient restés au Standard. À la base, Ronny voulait rester mais il n’a pas eu ce qu’il voulait en termes d’effectif et il s’est dit que ce serait difficile. Philip, lui, devait baisser son salaire pour revenir au Standard. Cela a évidemment eu un impact sur leurs choix.”

Vous suivez encore les matchs du Standard ?

“J’essaie de regarder quand je peux, oui. Le match contre Bruges, je l’ai regardé en entier. J’étais heureux pour mes anciens équipiers.”

Avec le recul, vous vous êtes dit que vous auriez aimé jouer dans ce Standard 2.0 ?

“Non, non, je suis heureux ici, je ne regarde pas en arrière. Je viens de vivre les deux plus beaux mois de ma carrière à tous les niveaux. Mais visiblement, ce n’est pas encore assez pour être repris en équipe nationale de Norvège (il rit jaune). Je ne sais pas ce que je dois faire de plus pour y aller. Mais mon heure viendra.”