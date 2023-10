Carl Hoefkens avant Standard – Anderlecht : “Ce sera un nouveau challenge pour mes joueurs”

Carl Hoefkens refuse de tomber dans l'euphorie après le succès contre Bruges.

En interne, on décompte les heures avant le grand rendez-vous de dimanche face à l’ennemi héréditaire. “Quoi qu’on dise, Standard – Anderlecht n’est pas un match comme un autre. Dire le contraire, c’est un cliché. Que l’une des deux équipes soit bien classée et l’autre non, tout s’annule au coup d’envoi d’un Clasico. Il s’agit de la plus grosse rivalité dans le pays. Ce sera un réel challenge pour mes joueurs.”

L’objectif, comme face au Club Bruges, sera de prendre les trois points et enfin passer le cap des trois succès de rang. “Il ne règne pas une ambiance différente dans le vestiaire après le succès contre Bruges, et j’en suis heureux. Je ne veux pas qu’on cède à l’euphorie car c’est souvent ce qui a coûté cher au Standard par le passé. Le club avait du mal à enchaîner les séries de victoires et c’est ce dont nous avons besoin. Car on le voit bien, dans cette compétition, tout peut aller très vite.”