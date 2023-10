Zinho Vanheusden avant Standard-Anderlecht : “On a tous hâte d’être dimanche”

Plus les jours passent, plus la pression monte en bords de Meuse. “Le Clasico reste un match comme un autre…. même si ce n’est pas un match comme un autre (rires). On a tous hâte d’être dimanche.” Quant à savoir s’il va devoir motiver ses troupes, Zinho Vanheusden répond sans détour. “C’est le match le plus facile en termes de motivation, il n’y a pas besoin de partir dans des grands discours.”

Deuxième, Anderlecht compte actuellement huit points de plus que les Rouches qui sortent d’une belle série de six matchs sans la moindre défaite. “Personnellement, je trouve que c’est toujours mieux de vivre un Clasico lorsque les deux équipes sont dans une bonne spirale. Ce sera un beau match à vivre.”