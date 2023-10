Carl Hoefkens avant Standard – Anderlecht : “Dire que le Clasico est un match comme un autre, c’est un cliché !”

”Dans les chiffres, c’est un match comme un autre…. mais tout le monde sait qu’en réalité, ce n’est pas un match comme un autre, lance d’emblée le défenseur central. On sent l’excitation qui règne autour de cette rencontre et qui grimpe au fur et à mesure que la semaine avance. On a tous hâte d’être dimanche.”

Un discours qui trouve écho chez le coach, Carl Hoefkens. “Le Clasico, c’est la plus grosse rivalité du pays. Dire que c’est un match comme un autre, c’est un cliché. J’ai connu des Bruges – Anderlecht, mais ces matchs arrivent juste après ceux entre le Standard et Anderlecht. Peu importe le classement des deux équipes avant le coup d’envoi de ce match, tout est remis à zéro et tout peut arriver. Ce sera un nouveau challenge pour mes joueurs”, précise le T1.

Hoefkens l’assure : “J’aimerais qu’on dise que le Standard a été la meilleure équipe”

Après la victoire, arrachée en fin de match, contre les Brugeois, Carl Hoefkens avait déclaré qu’il n’était pas satisfait de la prestation globale car son Standard n’avait pas été assez dominant à son goût. “On a prouvé, comme par le passé, qu’on était capable de se battre durant 95 minutes et ne rien lâcher. Défensivement, on a fait un solide match. Mais j’estime que nous n’avions pas été assez dominants. Même si les meilleures occasions étaient pour nous, en voyant les chiffres, de la possession notamment, on aurait pu se dire que Bruges méritait plus la victoire.” Ce que le coach des Rouches veut précisément changer. “J’aimerais qu’on dise, après les matchs, que le Standard a vraiment été la meilleure équipe.”

Dimanche, le Standard affrontera une équipe anderlechtoise totalement différente de celle qu’il avait battue il y a presque un an, jour pour jour (3-1). "Ils ont beaucoup de joueurs d’expérience qui ont remporté beaucoup de titres en dehors de nos frontières, c’est vrai. Mais j’aimerais que mes joueurs se disent : à la fin de ma carrière, j’aurai gagné plus de titres qu’eux. C’est comme ça qu’on progresse”, ajoute Carl Hoefkens.

Il y a un an, le Standard menait 3-1 face à Anderlecht lorsque le match a été arrêté suite au comportement des supporters bruxellois. ©BELGA

Vanheusden surpris par sa sélection… pas son coach

Repris par Domenico Tedesco pour pallier l’absence d’un ancien Rouche, Ameen Al-Dhakil, Zinho Vanheusden a retrouvé le noyau des Diables durant le dernier rassemblement. “Cela fait du bien d’évoluer au milieu de tous ces excellents joueurs. J’ai pris tout ce que je pouvais prendre car c’est un autre niveau, un autre tempo.” Sa sélection, le Standardman l’a jugée un peu hâtive. “Pour être honnête, je trouvais qu’elle arrivait un peu tôt car je n’avais disputé que dix matchs complets.”

Zinho Vanheusden a beaucoup appris lors du dernier rassemblement des Diables. ©JDM

Un discours qui n’a pas trouvé écho chez son coach : “Sa sélection était justifiée. Zinho est un des patrons de notre défense qui est la deuxième meilleure du championnat. Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait du temps de jeu mais déjà être présent dans le groupe, c’est bien pour lui et pour le Standard car cela faisait dix ans qu’on n’avait plus eu deux joueurs sélectionnés chez les Diables. À l’avenir, c’est ce à quoi nous aspirons : fournir des joueurs à l’équipe nationale.”