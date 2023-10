Clasico : l’impressionnant Tifo des supporters du Standard contre Anderlecht (PHOTOS)

On voulait du spectacle, les supporters des Rouches ont assuré. Avant la montée des 22 acteurs, un énorme Tifo a été déployé dans les tribunes. Dans un Sclessin en ébullition et plein à craquer, les supporters avaient un message à faire passer. Preuve qu’après un début de saison catastrophique, le Standard a relevé la tête. Et que leurs supporters sont toujours derrière eux.