”Une grosse victoire à domicile”, “une énorme déception” : les réactions après Standard – Anderlecht

Stroeykens : “On a donné le match. On a très mal géré cette deuxième mi-temps. On savait qu’ils allaient pousser à la sortie des vestiaires et que ça allait être dur. On devait mieux résister après leur premier but. On doit faire mieux dans ce genre de match, c’est frustrant. On arrivait plus à garder le ballon dans le milieu en seconde période.”

Léoni : “Ils marquent trois buts trop rapidement donc ce n’était pas facile mentalement. C’est une déception énorme pour nous tous. On a eu un trou de dix minutes et ils ont saisi leur chance, mais on a rivalisé au niveau de l’intensité. Le match aurait pu tourner différemment si c’est 0-3, mais on doit apprendre de nos erreurs. C’était un match serré, les détails ont fait la différence. On doit continuer et être fort mentalement, à nous de prendre les trois points la semaine prochaine.”

Djenepo : “Ce n’était pas facile en première mi-temps, mais on a su rester en équipe et c’est le plus important. On s’est battu les uns pour les autres et à la fin on repart avec les trois points. Chacun a fait sa part du boulot pour l’équipe. On a mérité cette victoire et on est content à la fin. C’est clair que l’ambiance de Sclessin m’avait manqué. Le championnat est encore long, on va bien fêter ça et se remettre au travail.”

Ngoy : “J’ai discuté avec le coach et Djenepo à la mi-temps, car on avait beaucoup de problèmes sur le flanc gauche. On ne savait pas qu’ils allaient jouer comme ça, mais on s’est bien adapté. On savait que ça pouvait aller vite si on marquait un premier but et c’est ce qu’il s’est passé. Sur mon but, je contrôle le ballon, je ne réfléchis pas trop et finalement le ballon parti très bien. C’est mon premier but donc je suis content, je vais m’en souvenir longtemps. J’ai longtemps joué à Anderlecht, mais j’ai pris ce match comme un autre.”

Hoefkens : “La première mi-temps n’était pas si mal, mais les joueurs n’étaient pas contents, ils sont toujours très exigeants avec eux-mêmes. On a changé plusieurs choses à la mi-temps et c’était beaucoup mieux. On savait que si on défendait bien, on allait gagner le match. Anderlecht a très bien joué les reconversions et c’était difficile pour nous. On a aussi eu des occasions en première période, mais on n’a pas su marquer. Les supporters ont été incroyables, c’est grâce à eux si on peut trouver une telle énergie. L’ambiance était juste incroyable aujourd’hui.”

Riemer : “On a eu une excellente première mi-temps puis en deuxième mi-temps, on donne et on perd le match en dix minutes. Je ne sais pas expliquer ce qu’il s’est passé et l’état d’esprit pendant ces dix minutes. Je devrai revoir le match pour mieux comprendre. Je regarderai aussi la phase du troisième but qui est annulé. J’ai essayé d’amener de la nouveauté et une nouvelle dynamique avec les changements.”