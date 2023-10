Carl Hoefkens : “On aurait pu être mené 0-3, on aurait gagné 4-3"

Ce dimanche, le Standard a offert un succès teinté d’un brin de folie, en début de deuxième période. Après la première, pourtant, les Rouches, menés, paraissaient dans les cordes. Ce qui n’était pas tout à fait l’avis de l’entraîneur liégeois. “Anderlecht n’a créé ses occasions que sur des contres, on a eu autant d’occasions qu’eux, à mon sens. À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs qu’on devait rester calme. Si on marquait le premier but, le deuxième allait venir, et après le match allait s’ouvrir.”

La prophétie s’est réalisée, non sans une adaptation pour sécuriser un couloir gauche mis en difficulté. “Il y avait trop d’enthousiasme, et on était mis en difficulté si on ne récupérait pas la balle à la suite de notre pressing, analysait Hoefkens. Il fallait modifier quelque chose, mais j’aime que mon équipe soit naïve, qu’elle commette des erreurs.”

Hoefkens allait même plus loin, dans sa démonstration : “Je m’en fous qu’on soit mené 0-2, on aurait même pu être mené 0-3, on aurait gagné 4-3. À 0-2, on aurait pu croire que c’était fini, mais il y avait cette envie d’y croire, et le public y a cru pour nous aider.”

Cette volonté de s’arracher est une marque de fabrique liégeoise, plus visible encore depuis quelques semaines avec des succès conquis dans la difficulté. “La mentalité c’est la base de tout, la base du foot, disait encore Hoefkens. Dans les moments difficiles, il faut savoir se battre l’un pour l’autre, et je suis très content de l’équipe de ce point de vue. Il y a une volonté de s’améliorer, toujours, dans cette équipe. En début de saison, on n’était pas assez bon, mais on s’est toujours battu.”

À un point du top 6, le Standard, qui vient d’enchaîner deux succès de suite à domicile, s’est installé dans une situation qui n’était pas imaginable il y a un mois. “On connaît le Standard, et le danger est de se relâcher, a déjà prévenu l’entraîneur. J’ai dit aux joueurs qu’ils pouvaient faire la fête, qu’ils prennent du plaisir. Mais il y a le prochain match (à Gand, dimanche) et c’est le plus important. Cela peut être dangereux, de se relâcher.” Toutes les victoires ne pourront pas être conquises, de cette manière, avec une réaction. Mais certains succès peuvent aider à construire une histoire. Celle du Standard, invaincu depuis sept matchs, continue.