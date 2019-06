Ils étaient censés être 24 (avec le médian défensif congolais en test Peter Mutumosi), mais ils étaient finalement 22 Rouches pour la reprise officielle ce jeudi matin sur les hauteurs de l’Académie.

Attendu lundi prochain en même temps que les internationaux Laifis et Cimirot, Mergim Vojvoda était bien présent ce jeudi pour son retour à l’Académie. Également attendu (cela a été communiqué) dans le groupe par le Standard mardi, Uche Agbo brillait par son absence. Le Nigérian aurait précisé au club que son retour était différé en raison d’une cérémonie liée au décès de sa maman, survenu en octobre 2018 ! Prêté au Rayo Vallecano, descendu en 2e division, Uche Agbo, qui a encore deux ans de contrat, n’entend pas rester au Standard, où il estime ne pas avoir été respecté à sa juste valeur la saison dernière. Il est désormais attendu dimanche. Enfin, le jeune Evangelos Patoulidis (examens) était également absent. Mehdi Carcela, quant à lui, a passé la journée à réaliser ses tests car il est rentré tard de vacances la veille.

Au menu de cette première journée, une légère séance sur terrain en matinée avant les fameux tests physiques qui s’étalaient sur deux jours. Une séance, sur terrain, est programmée samedi matin et il y en aura deux dimanche.

C’était également la rentrée des classes pour Mbaye Leye, qui vivait le premier jour de sa seconde carrière d’entraîneur adjoint. Toujours très affûté, le Sénégalais a pris part aux exercices de fitness à côté de Luis Pedro Cavanda avant de reprendre sa place d’adjoint le reste de la séance.

Le groupe de Michel Preud’homme va, au fil des jours, s’agrandir. Lundi prochain, le T1 liégeois accueillera Aleksandar Boljevic. Le Monténégrin a bien passé sa visite médicale et, jeudi, les formalités administratives étaient en cours.

La semaine prochaine marquera également l’arrivée de… Omar El Kaddouri. Le Belgo-Marocain de 28 ans avait déjà trouvé un accord avec le Standard sur base d’un contrat de trois ans à 1 M € par saison. Il restait à trouver un terrain d’entente avec le PAOK, ce qui a été fait jeudi en journée. Le montant du transfert avoisine le million d’euros. El Kaddouri rejoindra l’Académie en cours de semaine prochaine.

Une Académie que n’arpentera jamais Amir Rrahmani. Comme nous l’évoquions dans nos éditions de mercredi et jeudi, le Kosovar avait rejeté une offre de contrat des Rouches (150 000 € de différence entre l’offre et la demande) et le défenseur va finalement s’engager avec l’Hellas Vérone. Enfin, le buteur George Puscas est bien dans les petits papiers rouches mais le buteur roumain est cher et la concurrence est féroce.